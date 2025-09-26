IDTR Jamshedpur Tool Room Training Centre in Patna offering free few certificate courses including AC Fridge Repairing पटना में एसी-फ्रिज रिपेयर समेत कई सर्टिफिकेट कोर्स मुफ्त में करा रही सरकार, रहना-खाना भी फ्री है, Bihar Hindi News - Hindustan
इंडो डैनिश टूल रूम, जमशेदपुर के टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, पटना में 4 कोर्स 6 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, जिसे पास करने के बाद काम मिल सकता है। कोर्स तीन महीने के हैं और इस दौरान रहने-खाने की व्यवस्था भी इसमें शामिल है।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 26 Sep 2025 08:46 PM
बिहार सरकार का उद्योग विभाग 12वीं, आईटीआई या डिप्लोमा पास बेरोजगारों के लिए एसी, फ्रिज की रिपेयरिंग से लेकर सीएनसी लेथ, सीएनसी मिलिंग और टूल एण्ड डाई मेकिंग का फ्री कोर्स करवाने जा रही है। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के मातहत स्थापित इंडो डैनिश टूल रूम (आईडीटीआर) जमशेदपुर के पटना विस्तार केंद्र पर 6 अक्टूबर से अगला बैच शुरू होगा। सर्टिफिकेट कोर्स के तहत चयनित कैंडिडेट को तीन महीने का कोर्स मुफ्त में कराया जाएगा। इस दौरान रहने और खाने की व्यवस्था भी रहेगी।

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नि:शुल्क रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण का यह कोर्स पटना के टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर में चलेगा। कोर्स का कोई शुल्क नहीं है और कैंडिडेट को तीन महीने के इस कोर्स के दौरान आवासीय सुविधा के साथ-साथ भोजन की सुविधा भी दी जाएगी। तीन महीने की प्रशिक्षण अवधि में चयनित कैंडिडेट को हर रोज 8 घंटे क्लास में बिताने होंगे।

कैंडिडेट से 1000 रुपये पहले जमा करवाया जाएगा लेकिन कोर्स पूरा होने के बाद वापस लौटा दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये चार कोर्स शामिल हैं

1. सर्टिफिकेट कोर्स इन सीएनसी लेथ

2. सर्टिफिकेट कोर्स ऑन सीएनसी मिलिंग

3. सर्टिफिकेट कोर्स इन टूल एंड डाई मेकिंग

4. एसी और फ्रिज रिपेयरिंग कोर्स

कोर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है। ऊपर लिस्ट में दर्ज पहले तीन कोर्स के लिए कैंडिडेट का 12वीं, ITI या डिप्लोमा पास होना जरूरी है। एसी और फ्रिज रिपेयरिंग कोर्स के लिए 12वीं या ITI (इलेक्ट्रीशियन ट्रेड) पास होना जरूरी है। आवेदकों की उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदन का तरीका संस्थान के शिक्षक ने एक वीडियो में बताया है, जिसका लिंक क्लिक कर आप और जानकारी हासिल कर सकते हैं।

संस्थान का वीडियो लिंक- https://www.youtube.com/watch?v=jj1ZZPx0fZg