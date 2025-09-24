सड़क हादसे में घायल के मददगारों की पहचान रहेगी गुप्त, गुड सेमेरिटन की इनाम राशि भी बढ़ी; गाइडलाइन जारी

पुलिस के आने के बाद फिर कई बार बयान लिया जाता है। कई बार तो मददगार को बार-बार थाना भी बुलाया जाता है। इससे वो दूसरी बार मदद करने से कतराता है। इसको देखते हुए नियम में बदलाव किया गया है।

हाल में गुड सेमेरिटन कानून के नियम में बदलाव किया गया है। अच्छे मददगार के इनाम की राशि को भी बढ़ायी गयी है। पहले यह राशि दस हजार थी, उसे बढ़ा कर 25 हजार रुपये की गयी है। कई बार सड़क दुर्घटना में घायल को मददगार ने अस्पताल पहुंचाया है। इसके बाद अस्पतला प्रशासन की ओर से तमाम तरह की पूछताछ की जाती है। पुलिस के आने के बाद फिर कई बार बयान लिया जाता है। कई बार तो मददगार को बार-बार थाना भी बुलाया जाता है। इससे वो दूसरी बार मदद करने से कतराता है। इसको देखते हुए नियम में बदलाव किया गया है।