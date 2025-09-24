identity of Good Samaritan will keep secret reward also in increased सड़क हादसे में घायल के मददगारों की पहचान रहेगी गुप्त, गुड सेमेरिटन की इनाम राशि भी बढ़ी; गाइडलाइन जारी, Bihar Hindi News - Hindustan
सड़क हादसे में घायल के मददगारों की पहचान रहेगी गुप्त, गुड सेमेरिटन की इनाम राशि भी बढ़ी; गाइडलाइन जारी

पुलिस के आने के बाद फिर कई बार बयान लिया जाता है। कई बार तो मददगार को बार-बार थाना भी बुलाया जाता है। इससे वो दूसरी बार मदद करने से कतराता है। इसको देखते हुए नियम में बदलाव किया गया है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटनाWed, 24 Sep 2025 09:14 AM
सड़क दुर्घटना के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार (गुड सेमेरिटन) की पहचान को सार्वजनिक नहीं की जाएगी। पुलिस और संबंधित अस्पताल प्रशासन को मददगार की पहचान को गुप्त रखने को कहा गया है। इस बाबत पटना जिला परिवहन कार्यालय ने सोमवार को सभी पुलिस थाना और सरकारी के साथ निजी अस्पतालों के लिए गाइडलाइन जारी की है। अगर कोई मददगार किसी घायल को लेकर हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उससे ना तो अधिक पूछताछ की जाएगी और ना ही बार-बार बयान के लिए बुलाया जाएगा।

हाल में गुड सेमेरिटन कानून के नियम में बदलाव किया गया है। अच्छे मददगार के इनाम की राशि को भी बढ़ायी गयी है। पहले यह राशि दस हजार थी, उसे बढ़ा कर 25 हजार रुपये की गयी है। कई बार सड़क दुर्घटना में घायल को मददगार ने अस्पताल पहुंचाया है। इसके बाद अस्पतला प्रशासन की ओर से तमाम तरह की पूछताछ की जाती है। पुलिस के आने के बाद फिर कई बार बयान लिया जाता है। कई बार तो मददगार को बार-बार थाना भी बुलाया जाता है। इससे वो दूसरी बार मदद करने से कतराता है। इसको देखते हुए नियम में बदलाव किया गया है।

अधिक से अधिक लोग बनें मददगार

पटना जिला परिवहन कार्यालय की ओर से इसके लिए पुलिस प्रशासन के साथ बैठक भी की गई है। इसमें उन्हें अच्छे मददगार की जानकारी दी गयी है। अधिक से अधिक लोग अच्छा मददगार के तौर पर सामने आयें, इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। बता दें कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के लिए 60 मिनट (गोल्डेन आवर) का समय काफी महत्वपूर्ण होता है।

