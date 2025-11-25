Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsIDBI bank manager commits suicide in Saharsa body found at home while wife and children were attending a wedding
सहरसा में IDBI के बैंक मैनेजर ने सुसाइड किया; घर में मिला शव, पत्नी-बच्चे शादी में गए थे

सहरसा में IDBI के बैंक मैनेजर ने सुसाइड किया; घर में मिला शव, पत्नी-बच्चे शादी में गए थे

संक्षेप:

सहरसा जिले में दरभंगा के रहने वाले बैंक मैनेजर ने घर में सुसाइड कर लिया। उनका शव कमरे से बरामद हुआ। पत्नी और बच्चे शादी में गए हुए थे। सुसाइड की वजह का पता नहीं लग सका है।

Tue, 25 Nov 2025 02:56 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, सहरसा
share Share
Follow Us on

सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी स्थित किराये के मकान में रह रहे आईडीबीआई बैंक के प्रबंधक राकेश रौशन ने सुसाइड कर लिया। मामले का पता मंगलवार की सुबह चला। जब पुलिस को और परिजनों को जानकारी दी गई। मृतक का कमरा अंदर से बंद है। फिलहाल परिजनों के आने का इंतजार किया जा रहा है। मृतक का घर दरभंगा में है। पत्नी और बच्चे शादी में शामिल होने के लिए गोड्डा गए थे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बैंक मैनेजर राकेश रौशन के सुसाइड की वजह पता नहीं चल सका है। कमरे से पुलिस को किसी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आत्महत्या की वजह क्या हो सकती है। ये सवाल बना हुआ है। वहीं आस-पास लोग भी सुसाइड की इस घटना से हैरान है। तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है।

ये भी पढ़ें:सुसाइड या मर्डर? पटना में लड़की की मौत से हड़कंप, अपार्टमेंट से कूदकर दी जान!
ये भी पढ़ें:ASI की मौत के बाद 20 पुलिसवालों से पूछताछ की तैयारी, दोस्त के पिस्टल से चली गोली
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

फिलहाल अभी तक पुलिस भी इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बता पाई है। परिजनों के घर आने पर कई बातें सामने आ सकती हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है।