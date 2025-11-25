सहरसा में IDBI के बैंक मैनेजर ने सुसाइड किया; घर में मिला शव, पत्नी-बच्चे शादी में गए थे

संक्षेप: सहरसा जिले में दरभंगा के रहने वाले बैंक मैनेजर ने घर में सुसाइड कर लिया। उनका शव कमरे से बरामद हुआ। पत्नी और बच्चे शादी में गए हुए थे। सुसाइड की वजह का पता नहीं लग सका है।

सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी स्थित किराये के मकान में रह रहे आईडीबीआई बैंक के प्रबंधक राकेश रौशन ने सुसाइड कर लिया। मामले का पता मंगलवार की सुबह चला। जब पुलिस को और परिजनों को जानकारी दी गई। मृतक का कमरा अंदर से बंद है। फिलहाल परिजनों के आने का इंतजार किया जा रहा है। मृतक का घर दरभंगा में है। पत्नी और बच्चे शादी में शामिल होने के लिए गोड्डा गए थे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

बैंक मैनेजर राकेश रौशन के सुसाइड की वजह पता नहीं चल सका है। कमरे से पुलिस को किसी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आत्महत्या की वजह क्या हो सकती है। ये सवाल बना हुआ है। वहीं आस-पास लोग भी सुसाइड की इस घटना से हैरान है। तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है।