IAS संजीव हंस को मिलेगी तैनाती; नीतीश सरकार का निलंबन मुक्त करने का आदेश
वरिष्ठ आइएएस अधिकारी संजीव हंस को निलंबन मुक्त करने का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। उनकी तैनाती जल्द ही करने की तैयारी की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पटना हाईकोर्ट से उन्हें सशर्त जमानत मिली है।
ऊर्जा विभाग के पूर्व प्रधान सचिव संजीव हंस को निलंबन मुक्त कर दिया गया है। जल्द ही राज्य सरकार द्वारा उनकी तैनाती की जाएगी। सोमवार को आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, वरिष्ठ आइएएस अधिकारी संजीव हंस को निलंबन मुक्त करने का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। उनकी तैनाती जल्द ही करने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार, उन्होंने अक्तूबर में ही पटना उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग में अपना योगदान दे दिया था।
आपको बता दें मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में संजीव हंस को पटना हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। शर्त यह है कि केस की सुनवाई के दौरान वे देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे और कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। संजीव हंस के वकील डॉ. फारुख खान के मुताबिक, कोर्ट ने पाया कि दर्ज मामले में कई कमियां हैं। ऐसे में हंस को हिरासत में रखन न्यायसंगत नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे वित्तीय लेनदेन का पता चलता हो या अपराध से अर्जित धन का उपयोग का पता चलता हो।
बता दें कि आईएएस संजीव हंस बीते एक साल से जेल में बंद थे। ईडी ने उन्हें अक्टूबर 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था और फिर पटना की बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में भेजा था। वहीं पटना हाईकोर्ट ने स्मार्ट मीटर समेत अन्य टेंडरों में आईएएस संजीव हंस को रिश्वत देने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभियुक्त बनाए गए अलग-अलग निजी कंपनियों से जुड़े तीन लोगों को भी जमानत दे दी है। तीनों में करीब 10 महीने से जेल में बंद हैं। इसके साथ ही इनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।