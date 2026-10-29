ED की जाल में फंसने लगे रिशुश्री से जुड़े IAS अफसर, धर्मेंद्र के बाद संतोष मल्ल से पूछताछ शुरू
टेंडर घोटाला में रिशुश्री से जुड़े आईएएस अधिकारियों पर ईडी का शिकंजा कसने लगा है। बुधवार को धर्मेंद्र सिंह से पूछताच की गई। गुरुवार संतोष कुमार मल्ल को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया।
बिहार में सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार मामले रिशुश्री से जुड़े आईएएस अधिकारियों पर ईडी का ऐक्शन शुरू हो गया है। इस मामले में चल रही पूछताछ में आईएएस अधिकारी अभिलाषा शर्मा और धर्मेंद्र कुमार के बाद गुरुवार को आईएएस संतोष कुमार मल्ल से पूछताछ शुरू हो गयी है। इस पूछताछ के लिए आईएएस संतोष मल्ल सुबह करीब 11.30 बजे पटना के बैंक रोड स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। मल्ल पर नगर विकास एवं आवास विभाग में सचिव रहने के दौरान रिशुश्री से वाट्सअप पर आपत्तिजनक चैटिंग के आरोप लगे थे। ईडी अधिकारियों ने इस संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है। ईडी सरकारी टेंडरों में कमीशनखोरी के मामलों की जांच कर रही है। रिशुश्री प्रकरण में सीनियर आईएएस आनंद किशोर से भी ईडी पूछताछ कर टेंडर घोटाला में अधिकारियों की भूमिका की परताल करेगी।
इससे पहले बुधवार को टेंडर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को 2013 बैच के आईएएस और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार से सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक पूछताछ की। इस दौरान ठेकेदार रिशुश्री से उनके निजी एवं वित्तीय संबंधों को लेकर पूछताछ की गयी। सूत्रों के मुताबिक, धर्मेंद्र पर रिशुश्री के पैसे पर परिवार समेत विदेश यात्रा करने का आरोप है। ईडी सूत्रों के मुताबिक उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। उस वक्त वे बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी थे।
मंगलवार को सुनील यादव ,सोमवार को अभिलाष शर्मा से पूछताछ हुई
इस मामले में मंगलवार को श्रम संसाधन विभाग के विशेष सचिव सुनील यादव और सोमवार को महिला आईएएस अभिलाषा शर्मा से पूछताछ की थी। आने वाले दिनों में तीन अन्य आईएएस अधिकारियों आनंद किशोरऔर योगेश सागर से भी पूछताछ होगी। इसके लिए ईडी ने उनको नोटिस भेजा है।
रिशु श्री से मिले साक्ष्य के आधार पर सवाल
ईडी की प्रारंभिक जांच के दौरान रेशु रंजन उर्फ रिशुश्री के मोबाइल में कई आईएएस अफसर व उनके नजदीकी सहयोगियों के साथ उसके वित्तीय लेन-देन और व्हाट्सएप चैट मिले थे। ये पदाधिकारी उस वक्त नगर विकास एवं आवास, बुडको, जल संसाधन सहित अन्य विभागों में तैनात रहे। रिशु श्री के मोबाइल फोन में विभिन्न विभागों के ठेके से जुड़े गोपनीय दस्तावेज भी बरामद हुए थे। आरोप है कि यह दस्तावेज अधिकारियों के माध्यम से ही प्राप्त हुए। यह पद के दुरुपयोग का मामला बनता है। दूसरे दौर की पूछताछ में प्रवर्तन निदेशालय आईएएस अफसरों से उन दस्तावेजों और मैसेज का सत्यापन कर रही है। उनकी तैनाती के दौरान टेंडर आवंटन की प्रक्रिया से लेकर कथित अनियमितताओं के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि रिशुश्री टेंडर मैनेज करने के लिए अधिकारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और लाभ पहुंचाता था। अपने चहेतों को टेंडर दिलाकर उनसे बतौर कमीशन कमाई करता था।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें