ED की जाल में फंसने लगे रिशुश्री से जुड़े IAS अफसर, धर्मेंद्र के बाद संतोष मल्ल से पूछताछ शुरू

टेंडर घोटाला में रिशुश्री से जुड़े आईएएस अधिकारियों पर ईडी का शिकंजा कसने लगा है। बुधवार को धर्मेंद्र सिंह से पूछताच की गई। गुरुवार संतोष कुमार मल्ल को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया।

बिहार में सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार मामले रिशुश्री से जुड़े आईएएस अधिकारियों पर ईडी का ऐक्शन शुरू हो गया है। इस मामले में चल रही पूछताछ में आईएएस अधिकारी अभिलाषा शर्मा और धर्मेंद्र कुमार के बाद गुरुवार को आईएएस संतोष कुमार मल्ल से पूछताछ शुरू हो गयी है। इस पूछताछ के लिए आईएएस संतोष मल्ल सुबह करीब 11.30 बजे पटना के बैंक रोड स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। मल्ल पर नगर विकास एवं आवास विभाग में सचिव रहने के दौरान रिशुश्री से वाट्सअप पर आपत्तिजनक चैटिंग के आरोप लगे थे। ईडी अधिकारियों ने इस संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है। ईडी सरकारी टेंडरों में कमीशनखोरी के मामलों की जांच कर रही है। रिशुश्री प्रकरण में सीनियर आईएएस आनंद किशोर से भी ईडी पूछताछ कर टेंडर घोटाला में अधिकारियों की भूमिका की परताल करेगी।

इससे पहले बुधवार को टेंडर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को 2013 बैच के आईएएस और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार से सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक पूछताछ की। इस दौरान ठेकेदार रिशुश्री से उनके निजी एवं वित्तीय संबंधों को लेकर पूछताछ की गयी। सूत्रों के मुताबिक, धर्मेंद्र पर रिशुश्री के पैसे पर परिवार समेत विदेश यात्रा करने का आरोप है। ईडी सूत्रों के मुताबिक उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। उस वक्त वे बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी थे।

मंगलवार को सुनील यादव ,सोमवार को अभिलाष शर्मा से पूछताछ हुई इस मामले में मंगलवार को श्रम संसाधन विभाग के विशेष सचिव सुनील यादव और सोमवार को महिला आईएएस अभिलाषा शर्मा से पूछताछ की थी। आने वाले दिनों में तीन अन्य आईएएस अधिकारियों आनंद किशोरऔर योगेश सागर से भी पूछताछ होगी। इसके लिए ईडी ने उनको नोटिस भेजा है।