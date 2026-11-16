IAS अरविंद कुमार बने बिहार बोर्ड के उपाध्यक्ष, नीतीश के आप्त सचिव को प्रमोद को BSWC का जिम्मा
आईएएस अरविंद कुमार को बिहार बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के सरकारी पीएस प्रमोद कुमार को बिहार राज्य भंडार निगम के एमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया है। आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारी अरविंद कुमार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) यानी बिहार बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा बिहार प्रशासनिक सेवा के दो पदाधिकारियों का भी तबादला हुआ है। जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आप्त सचिव (सरकारी) सहकारिता विभाग के अधीन बिहार राज्य भंडार निगम (BSWC) के एमडी की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा एक बिप्रसे अधिकारी को भी बिहार बोर्ड में भेजा गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की दो अलग-अलग अधिसूचनाएं सोमवार को जारी कीं। बिहार बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए गए अरविंद कुमार 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अभी तक वह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) में बतौर अपर सचिव तैनात थे।
राज्य सरकार ने उनका ट्रांसफर कर बीएसईबी में वाइस चेयरमैन की अहम जिम्मेदारी दी है। अधिसूचना में कहा गया कि बीएसईबी एक्ट 2019 की धारा-6 के तहत यह नियुक्ति की गई है। वहीं, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार अभी पटना प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार संभाल रहे हैं, जो 2001 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।
अजय कुमार को बिहार बोर्ड का सचिव बनाया गया
बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अजय कुमार को भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वह अब तक सहरसा के संप्रति बंदोबस्त पदाधिकारी थे और खगड़िया के बंदोबस्त पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार देख रहे थे। राज्य सरकार ने अजय का ट्रांसफर कर उन्हें बिहार बोर्ड का सचिव बना दिया है। बता दें कि पिछले दिनों बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारी संजय कुमार चौधरी को भी बीएसईबी में बतौर सचिव तैनात किया गया था।
नीतीश के आप्त सचिव को अतिरिक्त जिम्मेदारी
पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आप्त सचिव (सरकारी) प्रमोद कुमार को बिहार राज्य भंडार निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। प्रमोद भी बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और नीतीश के गृह जिले नालंदा से ही आते हैं। वह लंबे समय से नीतीश के सरकारी पीएस का काम देख रहे हैं।
पीएम मोदी की वैशाली रैली में 35 अधिकारियों की तैनाती
राज्य सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 35 अफसरों की ड्यूटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 नवंबर को वैशाली जिले में होने वाली सभा में लगाई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले दिनों इसकी अधिसूचना जारी की। पीएम की सभा में कानून व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ नियंत्रण का जिम्मा इन्हीं अफसरों के हाथ में होगा। सभी को मंगलवार 17 नवंबर को हाजीपुर स्थित कलेक्ट्रेट में पहुंचने का आदेश दिया गया है।
जिन बिप्रसे अधिकारियों को पीएम मोदी की सभा में भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनमें विभिन्न जिलों में तैनात वरीय उप समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के अलावा कुछ विभागों के उप सचिव शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।