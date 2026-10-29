टेंडर घोटाला: रिशुश्री के पैसे पर IAS धर्मेंद्र परिवार संग विदेश घूमने गए? पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष से 6 घंटे पूछताछ
टेंडर घोटाला: कहा जा रहा है कि, रिशुश्री ने धर्मेंद्र कुमार की विदेश यात्रा के लिए लगभग 10 लाख रुपये मूल्य के डॉलर उपलब्ध कराए थे। जांच एजेंसी ने इस कथित लाभ के स्त्रोतों और उसके पीछे के उद्देश्यों को लेकर पूछताछ की।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। टेंडर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को 2013 बैच के आईएएस और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार से सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक पूछताछ की। इस दौरान ठेकेदार रिशुश्री से उनके निजी एवं वित्तीय संबंधों को लेकर पूछताछ की गयी। सूत्रों के मुताबिक, धर्मेंद्र पर रिशुश्री के पैसे पर परिवार समेत विदेश यात्रा करने का आरोप है। ईडी सूत्रों के मुताबिक उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। उस वक्त वे बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी थे।
रिपोर्ट के मुताबिक, रिशुश्री ने धर्मेंद्र कुमार की विदेश यात्रा के लिए लगभग 10 लाख रुपये मूल्य के डॉलर उपलब्ध कराए थे। जांच एजेंसी ने इस कथित लाभ के स्त्रोतों और उसके पीछे के उद्देश्यों को लेकर पूछताछ की। उपरोक्त अवधि में उनके द्वारा स्वीकृत टेंडरों की प्रक्रिया व उनके भुगतान को लेकर भी जानकारी मांगी गयी। धर्मेंद्र कुमार नगर विकास एवं आवास विभाग में अपर सचिव और बुडको (बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) के एमडी भी रह चुके हैं। वर्तमान में उनके पास शिक्षा विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार है।
रिशु श्री से मिले साक्ष्य के आधार पर सवाल-जवाब
ईडी की प्रारंभिक जांच के दौरान रेशु रंजन उर्फ रिशुश्री के मोबाइल में कई आईएएस अफसर व उनके नजदीकी सहयोगियों के साथ उसके वित्तीय लेन-देन और व्हाट्सएप चैट मिले थे। यह पदाधिकारी उस वक्त नगर विकास एवं आवास, बुडको, जल संसाधन सहित अन्य विभागों में तैनात रहे। रिशु श्री के मोबाइल फोन में विभिन्न विभागों के ठेके से जुड़े गोपनीय दस्तावेज भी बरामद हुए थे। आरोप है कि यह दस्तावेज अधिकारियों के माध्यम से ही प्राप्त हुए। यह पद के दुरुपयोग का मामला बनता है। दूसरे दौर की पूछताछ में प्रवर्तन निदेशालय आईएएस अफसरों से उन दस्तावेजों और मैसेज का सत्यापन कर रही है। उनकी तैनाती के दौरान टेंडर आवंटन की प्रक्रिया से लेकर कथित अनियमितताओं के बारे में भी पूछताछ की जा रही है।