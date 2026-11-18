आनंद किशोर से ईडी की पूछताछ शुरू, टेंडर घोटाला की जांच में पहले भी 5 आईएएस अफसर बुलाए गए
आईएएस आनंद किशोर तीसरा समन मिलने के बाद बुधवार को पूछताछ ईडी कार्यालय पहुंचे। जांच एजेंसी रिशु श्री टेंडर घोटाले में अबतक पांच अफसरों को बुला चुकी है।
बिहार के चर्चित रिशु श्री टेंडर घोटाला मामले में सीनियर आईएएस आनंद किशोर बुधवार को तीसरा समन भेजे जाने पर पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंचे। इससे पहले उन्हें दो बार समन भेजा गया था पर वे एजेंसी से समय की मांग की और जानकारी देने के लिए नहीं पहुंचे। माना जा रहा है कि टेंडर की प्रक्रिया, इसके अन्य महत्पूर्ण पहलुओं और रिशु श्री से कनेक्शन को लेकर ईडी उनसे सवाल कर सकती है। पूछताछ का सिलसिला घंटों तक चल सकता है। इस मामले में आनंद किशोर से पहले पांच आईएएस अधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है। यह मामला सरकारी ठेकों में कमीशन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है।
बिहार के विकास की योजनाओं के टेंडर में घोटाले के जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस मामले में 28 मई को टेंडर मैनेज करने वाले रिशु श्री की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े नाम सामने आए। इस मामले में रिशु श्री के अलावे चार अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। इस प्रकरण में अबतक भवन निर्माण विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर तारिणी दास, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, नगर विकास विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह और रिशु श्री के सहयोगी संतोष कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है।
इन अधिकारियों से हो चुकी है पूछताछ
टेंडर घोटाले की छानबीन दौरान छह आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आए जिनका रिशु श्री से गहरा कनेक्शन सामने आया है। ईडी अब तक आईएएस अधिकारी अभिलाशा कुमारी शर्मा, योगेश कुमार सागर, संतोष कुमार मल्ल, धर्मेंद्र कुमार और सुनील यादव से ईडी पूछताछ कर चुकी है। विकास योजनाओं के सरकारी ठेकों में इन अधिकारियों की भूमिका के बारे में ईडी पता लगा रही है।
क्या है टेंडर घोटाला?
बिहार का चर्चित टेंडर घोटाला सरकारी ठेकों में कमीशन और विभिन्न प्रकार के लाभ दिलाने का खेल करके हेराफेरी और अपने चहेतों को काम दिलाने का है। अवैध कमाई के लिए गोपनीय जानकारी लीक करने और प्लान के अनुसार टेंडर की शर्तों में हेराफेरी के आरोपों की जांच चल रही है। इसका किंगपिन रिशु श्री है जो टेंडर मैनेज करने के लिए अधिकारियों का ट्रांसफर-पोस्टिंग भी करवाता था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। रिशु श्री के मोबाइल में कई आईएएस अफसरों और उनके नजदीकी सहयोगियों के साथ उसके वित्तीय लेन-देन और व्हाट्सएप चैट मिले थे। ये पदाधिकारी उस वक्त नगर विकास एवं आवास, बुडको, जल संसाधन सहित अन्य विभागों में तैनात रहे। रिशु श्री के मोबाइल फोन में विभिन्न विभागों के ठेके से जुड़े गोपनीय दस्तावेज भी बरामद हुए थे। इसी के आधार पर छह आईएएस अधिकारियों को चिह्नित कर पूछताछ के लिए बुलाया गया। डर आवंटन की प्रक्रिया से लेकर कथित अनियमितताओं के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों पर पद का दुरुपयोग कर चहेतों को टेंडर दिलाने में पक्षपात का आरोप है। ईडी और एसवीयू इसकी जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें