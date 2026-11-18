आईएएस आनंद किशोर तीसरा समन मिलने के बाद बुधवार को पूछताछ ईडी कार्यालय पहुंचे। जांच एजेंसी रिशु श्री टेंडर घोटाले में अबतक पांच अफसरों को बुला चुकी है।

बिहार के चर्चित रिशु श्री टेंडर घोटाला मामले में सीनियर आईएएस आनंद किशोर बुधवार को तीसरा समन भेजे जाने पर पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंचे। इससे पहले उन्हें दो बार समन भेजा गया था पर वे एजेंसी से समय की मांग की और जानकारी देने के लिए नहीं पहुंचे। माना जा रहा है कि टेंडर की प्रक्रिया, इसके अन्य महत्पूर्ण पहलुओं और रिशु श्री से कनेक्शन को लेकर ईडी उनसे सवाल कर सकती है। पूछताछ का सिलसिला घंटों तक चल सकता है। इस मामले में आनंद किशोर से पहले पांच आईएएस अधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है। यह मामला सरकारी ठेकों में कमीशन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है।

बिहार के विकास की योजनाओं के टेंडर में घोटाले के जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस मामले में 28 मई को टेंडर मैनेज करने वाले रिशु श्री की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े नाम सामने आए। इस मामले में रिशु श्री के अलावे चार अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। इस प्रकरण में अबतक भवन निर्माण विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर तारिणी दास, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, नगर विकास विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह और रिशु श्री के सहयोगी संतोष कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है।

इन अधिकारियों से हो चुकी है पूछताछ टेंडर घोटाले की छानबीन दौरान छह आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आए जिनका रिशु श्री से गहरा कनेक्शन सामने आया है। ईडी अब तक आईएएस अधिकारी अभिलाशा कुमारी शर्मा, योगेश कुमार सागर, संतोष कुमार मल्ल, धर्मेंद्र कुमार और सुनील यादव से ईडी पूछताछ कर चुकी है। विकास योजनाओं के सरकारी ठेकों में इन अधिकारियों की भूमिका के बारे में ईडी पता लगा रही है।