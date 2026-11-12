बिहार: टेंडर घोटाले में फिर ED के सामने पेश नहीं हुए IAS आनंद किशोर, अब कब होगी पूछताछ

IAS आनंद किशोर बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले में ईडी के सामने पूछताछ के लिए एक बार हाजिर नहीं हुए। आनंद किशोर ने जांच एजेंसी से कुछ वक्त की मोहलत मांग ली है। आनंद किशोर को बुधवार को ईडी के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखना था

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। सरकारी विभागों के ठेकों में भ्रष्टाचार मामले में वरिष्ठ आईएएस आनंद किशोर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। अब आनंद किशोर से अब छठ बाद पूछताछ होगी। दरअसल आईएएस के अनुरोध पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दूसरी बार उनको समय उपलब्ध कराया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक, आनंद किशोर को बुधवार को ईडी के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखना था पर आईएएस ने अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए पूछताछ की तिथि बढ़ाने की मांग की, जिसे मंजूर कर लिया गया है। उनको छठ बाद पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया गया है।

इससे पहले ईडी ने उनको 30 अक्तूबर को उपस्थित होने का समन भेजा था। मगर आनंद किशोर उपस्थित नहीं हो सके थे। उनके अनुरोध पर उनको समय उपलब्ध कराया गया था। उनसे पूछताछ के लिए दूसरी बार समय बढ़ाया गया है। टेंडर घोटाले में आनंद किशोर से ठेकेदार रिशु श्री से उनके कथित नजदीकी संबंधों और नगर निकायों में अधिकारियों की पोस्टिंग में पैरवी से जुड़े मामलों में पूछताछ होनी है।

बता दें कि ठेकेदार रिशु श्री से जुड़े इस टेंडर घोटाले में कई आईएएस ईडी की रडार पर हैं। कुछ दिनों पहले ईडी ने 2017 बैच के निलंबित आईएएस योगेश सागर से पूछताछ की थी। योगेश सागर से करीब 11 घंटे पूछताछ की गई थी। ईडी ने इस दौरान उनसे रिशु श्री से संबंधों और कथित तौर से उसके खर्च पर विदेश यात्राओं से संबंधित सवाल पूछे थे। कई सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर ईडी ने इस सवालों को अलग-अलग तरीके से पूछा था।

ईडी ने योगेश सागर से पूछा था कि विदेश य़ात्रा की योजना किसने बनाई थी और यात्रा के लिए टिकट किसने बुक कराया था? वहां होटल और अन्य सुविधाओं का भुगतान किसके खाते से हुआ? योगेश सागर से यह भी पूछा गया था कि उनके कार्यकाल में किन-किन कंपनियों को ठेके दिए गए थे? क्या रिशु श्री ने कभी किसी परियोजना या भुगताने के लिए उनसे संपर्क किया था?