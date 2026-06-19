13 जून को शहीद IAF पायलट के मां-बाप मातम में रो ही रहे, श्राद्ध से पहले बहू 21 लाख का चेक ले गई

IAF Pilot Shubham Kumar: भारतीय वायुसेना के पायलट शुभम कुमार की 13 जून को शहादत के बाद माता-पिता बिहार में रो रहे हैं और पत्नी श्रेया राय 21 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का चेक लेकर यूपी चली गईं। श्राद्ध अभी बाकी है।

IAF Pilot Shubham Kumar: भारतीय वायु सेना (इंडियन एयर फोर्स) के पायलट शुभम कुमार की असम के जोरहाट में 13 जून को विमान हादसे में शहादत के बाद जहानाबाद में उनके मां-बाप और परिवार के लोग रो ही रहे थे और उनकी पत्नी श्रेया राय गयाजी में दाह संस्कार के बाद अनुग्रह राशि के 21 लाख रुपये का चेक लेकर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लौट गईं। 14 जून को गयाजी में शुभम के अंतिम संस्कार के दौरान श्रेया राय मास्क लगाए नजर आई थीं। वहां से शुभम का परिवार जहानाबाद लौट आया, जबकि श्रेया चेक लेकर अपने पिता और भाई के साथ आजमगढ़ चली गईं। अफसरों ने शुभम की कानूनन पत्नी होने के नाते श्रेया को आर्थिक सहायता का चेक सौंप दिया, जो सैनिक कल्याण बोर्ड के जरिए भेजा गया था। बताया जा रहा है कि श्रेया खुद भी लेफ्टिनेंट हैं। शुभम का श्राद्ध अभी बाकी है, जो संभवतः 25 जून को पड़ सकता है।

श्रेया के चेक लेकर आजमगढ़ लौट जाने की खबर मिलने के बाद शुभम के पिता अमरेंद्र शर्मा ने दुख जताया कि अफसरों ने मां-बाप को जानकारी तक नहीं दी। शुभम के पिता ने कहा कि अगर कोर्ट में शादी हो रखी थी तो पति के श्राद्ध के लिए श्रेया को उनके घर आना चाहिए था और उनके घर पर बहू को चेक देना चाहिए था। शर्मा ने बेटे की शादी पहले दिसंबर 2025 में तय की थी। लेकिन उनकी मां के निधन के बाद सूतक लगने से शादी टल गई। गरीबी में शुभम को पालने वाले अमरेंद्र का परिवार कर्कट के घर में रहता है। नवंबर में तय शादी से पहले नया घर बनाने के लिए होम लोन लेकर काम चल रहा था, जो अधूरा है। घर को पूरा करने का साहस और साधन शुभम के साथ ही चला गया है।

जहानाबाद में शुभम के परिवार को श्रेया से रिश्ते की जानकारी थी, लेकिन कोर्ट मैरिज की बात नहीं पता है। उनके लिए शुभम अविवाहित ही थे और नवंबर में बाजा-बारात के साथ शादी की तैयारियां चल रही थी। शुभम ने परिवार में अपनी शादी की चर्चा शुरू होने पर श्रेया के बारे में बताया था और दोनों परिवारों के बीच मेल-मुलाकात के बाद दिसंबर 2025 में शादी तय हो गई थी। पिता ने बताया कि बेटे की मौत के बाद पता चला है कि दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। शुभम की मौत के बाद श्रेया उनके गांव हुलासगंज के बनवरिया भी गई थीं। गयाजी के विष्णुपद में अंतिम संस्कार के बाद श्रेया आजमगढ़ लौट गईं। इस मामले में अब तक उनका पक्ष सामने नहीं आया है। संभावना है कि श्रेया इस विवाद पर जल्द ही सामने आकर पूरी बात रखें।

श्रेया को अनुग्रह राशि का चेक देने वाले हुलासगंज के अंचल पदाधिकारी (सीओ) सदाब आलम ने बताया कि शुभम ने फरवरी में कोर्ट मैरिज कर अपने विभाग में विवाह का प्रमाण पत्र देकर श्रेया को आश्रित घोषित कर दिया था। शुभम के पिता ने कहा है कि वो गरीबी और तंगहाली में जी रहे हैं। बेटे के जाने के बाद उनका परिवार बेसहारा हो गया है। उन्होंने सरकार और रक्षा मंत्री से शहीद के मां-बाप से न्याय करने की अपील की है। शर्मा ने कहा कि अगर शुभम ने सच में श्रेया से शादी की है तो वह उनकी बहू है और चेक पाने की हकदार भी है, लेकिन श्राद्ध में पत्नी का फर्जी भी तो उसे निभाना चाहिए था।