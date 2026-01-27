Hindustan Hindi News
I5 year old boy suicide shoot himself after returning Saraswati Murti Visarjan
15 साल के लड़के ने बंदूक से खुद की खोपड़ी उड़ाई, सरस्वती मूर्ति विसर्जन के बाद सुसाइड

संक्षेप:

खगड़िया जिले में सरस्वती मूर्ति विसर्जन से लौटने के बाद एक किशोर ने अपने घर में आत्महत्या कर दी। लड़के ने बंदूक से खुद की खोपड़ी उड़ा दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

Jan 27, 2026 10:53 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, नगर संवाददाता, खगड़िया
बिहार के खगड़िया में एक 15 साल के लड़के ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थि बड़ी राको गांव में हुई। मृतक की पहचान ओमराज कुमार के रूप में की गई है। परिजन ने बताया कि वह रविवार की देर शाम गांव में ही सरस्वती प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम से वापस घर आया हुआ था। इसके बाद वह अपना कमरे में चला गया और अपने सिर में गोली मार कर आत्महत्या कर ली। सुसाइड की वजह फ

हालांकि, घर वालों को इसकी जानकारी बाद में मिली। परिजन जब ररात का खाना खाने के लिए ओमराज को खोजने लगे तो उसका कमरा अंदर से बंद मिला। फिर उसके का दरवाजा तोड़कर जब अंदर गए तो वहां ओमराज का शव पड़ा हुआ मिला। परिजन का कहना है कि ओमराज के दादा की दोनों किडनी फेल होने के कारण उनकी तबीयत काफी खराब थी। वे लोग इस परेशानी में फंसे हुए थे। जिस कारण उन लोगों को यह पता नहीं चल पाया कि ओमराज ने कब घर आकर आत्महत्या कर ली।

घटना की जानकारी मुफस्सिल थाना पुलिस को परिजन ने दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर सोमवार को सौंप दिया। वहीं फॉरेंसिक की टीम ने भी घटनास्थल लिया। पुलिस ने शव के पास से एक देसी पिस्टल भी बरामद की। प्रथमदृष्ट्या मामला सुसाइड का लग रहा है। मुफस्सिल थानाध्यक्ष अमरजीत प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस घटना की छानबीन कर रही है।

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
