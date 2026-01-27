15 साल के लड़के ने बंदूक से खुद की खोपड़ी उड़ाई, सरस्वती मूर्ति विसर्जन के बाद सुसाइड

संक्षेप: खगड़िया जिले में सरस्वती मूर्ति विसर्जन से लौटने के बाद एक किशोर ने अपने घर में आत्महत्या कर दी। लड़के ने बंदूक से खुद की खोपड़ी उड़ा दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

बिहार के खगड़िया में एक 15 साल के लड़के ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थि बड़ी राको गांव में हुई। मृतक की पहचान ओमराज कुमार के रूप में की गई है। परिजन ने बताया कि वह रविवार की देर शाम गांव में ही सरस्वती प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम से वापस घर आया हुआ था। इसके बाद वह अपना कमरे में चला गया और अपने सिर में गोली मार कर आत्महत्या कर ली। सुसाइड की वजह फ

हालांकि, घर वालों को इसकी जानकारी बाद में मिली। परिजन जब ररात का खाना खाने के लिए ओमराज को खोजने लगे तो उसका कमरा अंदर से बंद मिला। फिर उसके का दरवाजा तोड़कर जब अंदर गए तो वहां ओमराज का शव पड़ा हुआ मिला। परिजन का कहना है कि ओमराज के दादा की दोनों किडनी फेल होने के कारण उनकी तबीयत काफी खराब थी। वे लोग इस परेशानी में फंसे हुए थे। जिस कारण उन लोगों को यह पता नहीं चल पाया कि ओमराज ने कब घर आकर आत्महत्या कर ली।