मुझे नरक में जगह नहीं मिलेगी, सबसे बड़ा ठग...; प्रशांत किशोर क्यों करने लगे ऐसी बातें?

प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में खलबली मचा रखी है। जन सुराज पार्टी ने नेता और पीके के नाम से मशहूर चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने आखिर क्यों कहा कि उन्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी?

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर एक कहा है कि बिहार में बदलाव के मिशन में अगर उनके कदम डगमगाए तो उन्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। पीके के नाम से मशहूर चुनाव रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने बताया कि उनसे एडजस्टमेंट की बात करने लोग आते हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में खलबली मचा रखी है। उन्होंने बिहार भाजपा के बड़े नेताओं सम्राट चौधरी, मंगल पांडेय, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल के साथ-साथ जेडीयू नेता अशोक चौधरी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं।

प्रशांत किशोर ने एक यू-ट्यूब चैनल से बातचीत में कहा- “अगर मैं डगमगा गया। जैसा कह रहा हूं, वैसा नहीं रहा, तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि इतने लोगों की आशाएं जुड़ी हुई हैं। पूरे देश में कहा जाएगा कि प्रशांत किशोर से बड़ा ठग कोई पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि 3 वर्ष इस आदमी ने पैदल चल दिए ठगने के लिए। यही जो लाइन है बताएगा कि सबसे बड़ा ठग प्रशांत किशोर है।”

जब महिला ने पीके का हाथ पकड़ा और कहा… प्रशांत किशोर ने आगे बताया- "मैं गाड़ी से जा रहा था। एक महिला ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि ये मेरी आठ साल की बेटी है। मैं जीवन में इसको कभी पढ़ा नहीं सकती थी। आपकी बात सुने हैं तो हमको धोखा मत दीजिएगा। इस बच्ची को अब हम पढ़ा रहे हैं। ऐसे लोग मुझे रोजाना मिलते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं धोखा दूंगा तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी।" पीके ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि अगर वो फंडामेंटली मुकर गए तो उनसे बड़ा पॉलिटिकल ठग कम से कम इस काल खंड में तो नहीं देखा जाएगा।