राजद में दोबारा नहीं जाऊंगा; गीता और श्रीकृष्ण की कसम खाकर बोले तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव ने माता-पिता और पार्टी पॉलिटिक्स को अलग-अलग रखने की बात करते हुए कहा है कि कोई बुलाएगा तो भी नहीं जाएंगे। उन्होंने एक बार फिर जनशक्ति जनता दल से ही चुनाव लड़ने की बात दोहराई।
राजद अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने गीता और भगवान श्रीकृष्ण की कसम खाते हुए कहा है कि वो आरजेडी में दोबारा वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने माता-पिता और पार्टी पॉलिटिक्स को अलग-अलग रखने की बात करते हुए कहा है कि कोई बुलाएगा तो भी नहीं जाएंगे। उन्होंने एक बार फिर जनशक्ति जनता दल से ही चुनाव लड़ने की बात दोहराई।
गीता और कृष्ण की कसम खाता हूं, राजद में दोबारा नहीं जाऊंगा
तेज प्रताप यादव ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा, "जब आप घर वापसी कर देंगे, तो जनता का दुख-सुख कैसे सुनेंगे। घर में कोई नेता नहीं बैठता है। घर में व्यक्तिगत संबंध हैं। पारिवारिक संबंध हैं। माता-पिता हैं, लेकिन वो अलग हैं।" तेज प्रताप ने आगे कहा- “आरजेडी में तो हम नहीं ही जाएंगे। हम गीता का कसम खाते हैं, कृष्ण भगवान का कसम खाते हैं कि दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे।”
जनशक्ति जनता दल से लड़ेंगे चुनाव, टारगेट नहीं है कोई
तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, "हम जनशक्ति जनता दल के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा टारगेट कोई नहीं है। मेरा मिशन है, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। हम बार-बार ये कह रहे हैं कि हम महुआ से चुनाव लड़ेंगे।"
तेज प्रताप ने सुलह-समझौता होने की संभावना नकारते हुए कहा, “कोई बुलाएगा तो भी नहीं जाएंगे। माता-पिता हमारे भगवान हैं, उनका तस्वीर हम हमेशा साथ रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं। पार्टी-पॉलिटिक्स अलग जगह है और माता-पिता का प्रेम अलग जगह है। उनका प्रेम हमारे लिए सदेव रहेगा।”
लालू ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाल दिया था
बताते चलें कि लालू ने तेज प्रताप को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित करते हुए परिवार से भी बेदखल कर दिया था। कथित गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के साथ फोटो और रिलेशनशिप की बात बाहर आना इसका कारण था। पार्टी से निष्कासन के बाद उन्होंने कहा था कि इस बार महुआ से चुनाव लड़ेंगे। महुआ से राजद के मुकेश रोशन मौजूदा विधायक हैं, जबकि तेज प्रताप समस्तीपुर के हसनपुर के MLA हैं।