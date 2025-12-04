गड़बड़ किए तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे..., बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों से बोले सीएम नीतीश
सीएम नीतीश ने विपक्ष में बैठे विधायकों पर चुटकी भी ली। सीएम नीतीश ने कहा कि वो दो बार उनके साथ गए थे लेकिन जब उनलोगों ने गड़बड़ किया तो उनका साथ छोड़ दिया। इसी के साथ सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि वो अब उनके साथ नहीं जाएंगे।
बिहार विधानसभा की कार्यवाही के चौथे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन को संबोधित किया। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सीएम नीतीश ने अपने संबोधन में राज्य सरकार द्वारा की जा रही कल्याणकारी कार्यों को गिनाया। इस दौरान सीएम नीतीश ने विपक्ष में बैठे विधायकों पर चुटकी भी ली। सीएम नीतीश ने कहा कि वो दो बार उनके साथ गए थे लेकिन जब उनलोगों ने गड़बड़ किया तो उनका साथ छोड़ दिया। इसी के साथ सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि वो अब उनके साथ नहीं जाएंगे।
दरअसल सदन में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो दो बार आपको साथ रखे हुए थे। उस वक्त हम कितना काम किए थे। आप तो सबमें मेरा बात मान लेते थे। बाद में आप गड़बड़ किए तो हम छोड़ दिए। अब कभी नहीं जाएंगे। हम तो अब जो पहले से साथ हैं वहीं रहेंगे। इतना सारा काम हुआ है तो आपलोग भी इसको याद रखिए। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विपक्षी सदस्यों से भी आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमन करें। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है।
अपने संबोधन के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि वो बिहार के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने विधानसभा सदस्यों से कहा कि सभी हाथ उठाकर उनको नमन करें। जब सदन में राजद विधायकों ने हाथ नहीं उठाया तब सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग क्यों नहीं करते हैं, आप लोग भी कहिए। सब के लिए काम कर रहे हैं, सब तरह से। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं। पीएम कई बार बिहार आए हैं और विकास कार्यों की शुरुआत की है।