Hindi NewsBihar NewsI will commit suicide if young man clung DM feet in Katihar upset with CO attitude
सर आत्महत्या कर लेंगे अगर... कटिहार में डीएम के पैर से लिपट गया युवक, सीओ के रवैये से परेशान था

संक्षेप:

जमीन विवाद में परेशान युवक कटिहार डीएम के पैर से लिपट गया। कहने लगा कि वह आत्महत्या कर लेगा।

Dec 14, 2025 11:33 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कटिहार
बिहार के कटिहार में अंचल कार्यालय के रवैये से परेशान एक युवक डीएम के पैर पकड़ कर फफक कर रोने लगा। उसने डीएम से कहा कि हम मर जायेंगे सर, इंसाफ नहीं मिला तो आत्महत्या कर लेंगे। इस युवक का नाम सत्यम उर्फ छोटू सिंह पकड़िया निवासी है। मामले को डीएम ने गंभीरता से लिया। जांच करने पर पता चला उक्त युवक का मामला टाइटल चल रहा है, यह युवक डीएसएलआर का आदेश लेकर बराबर अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। डीएम ने एडीएम विनोद कुमार को मामले को देखने की बात कहा।

युवक को भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने स्पष्ट किया कि टाइटल रहते वाद का निपटारा अंचल स्तर पर नहीं किया जा सकता है। समाधान के लिए क्या किया जा सकता है, इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान अंचल व प्रखंड कार्यालय में हड़कंप रहा।

फरियादी छोटू सिंह ने रोते हुए बताया कि वह जमीनी विवाद से परेशान है। अंचल कार्यालय के कर्मी उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं। उसे ऑफिस से धक्के मारकर भगा दिया गया। आठ माह पहले उससे पक्ष में डीसीएलआर न्यायालय से फैसला आ गया है पर अंचल में उसकी फरियाद नहीं सुनी जा रही है। सीओ से शिकायत करने पर भी काम नहीं हुआ। रोते हुए युवक छोटू सिंह ने कहा कि अब उसे न्याया नहीं मिला तो वह आत्महत्या कर लेगा। युवक को देखने के लिए मौके पर भीड़ जुट गई। डीएम के सुरक्षा कर्मियों ने युवक को वहां से हटाया और चुप कराया।

उसने आरोप लगाया कि अंचल में फरियादियों की सुनवाई नहीं की जाती है। यहां काम करने के बदले बहाने बनाकर टहलाया जाता है। डीसीएलआर के आदेश के बावजूद उसकी जमीन पर दखल नहीं दिलाया जा रहा है। हालांकि डीएम ने कहा कि किसी जमीन पर टाइटल वाद रहते अंचल के स्तर पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

