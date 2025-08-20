मेरा अपहरण हो गया था, पटना में पुलिस वालों के पास आकर बोला बच्चा

बच्चे ने कहा कि वह खेलने जा रहा था तो कुछ लोगों ने उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया और साथ ले जाने लगे। गाड़ी जैसे ही स्टेशन गोलंबर पहुंची, वहां जाम मिला। उसी जगह उसने देखा कि कुछ पुलिसकर्मी खड़े हैं। वह गाड़ी से कूदकर उनके पास पहुंच गया।

बिहार की राजधानी पटना में बच्चे के अपहरण का मामला मंगलवार की शाम सामने आया। बच्चा बेऊर थाने के बल्मीचक का रहने वाला है। शाम में वह पटना जंक्शन के पास एक काला शीशा लगी गाड़ी से कूदकर वहां मौजूद यातायात पुलिस के जवानों के पास पहुंच गया।

बच्चे ने कहा कि वह खेलने जा रहा था तो कुछ लोगों ने उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया और साथ ले जाने लगे। गाड़ी जैसे ही स्टेशन गोलंबर पहुंची, वहां जाम मिला। उसी जगह उसने देखा कि कुछ पुलिसकर्मी खड़े हैं। वह गाड़ी से कूदकर उनके पास पहुंच गया। बच्चे का कहना है कि कार से दो लोग उसे पकड़ने उतरे लेकिन पुलिस को देख वापस बैठ गये।