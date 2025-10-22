राहुल गांधी को जलेबी बनाना हम ही सिखाए, मेरा कॉपी कर रहे हैं; कांग्रेस सांसद पर बोले तेज प्रताप यादव
संक्षेप: इन दिनों चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त तेज प्रताप यादव ने कहा है कि राहुल गांधी को जलेबी बनाना उन्होंने ही सिखाया है। दरअसल राहुल गांधी की एक तस्वीर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है जिसमें वो कढ़ाई में जलेबी छानते नजर आ रहे हैं।
बिहार चुनाव में अब जलेबी की एंट्री हो गई है। जी हां, लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जलेबी बनाने की एक तस्वीर वायरल हुई तो तेज प्रताप यादव ने इसपर प्रतिक्रिया दी है। इन दिनों चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त तेज प्रताप यादव ने कहा है कि राहुल गांधी को जलेबी बनाना उन्होंने ही सिखाया है। दरअसल राहुल गांधी की एक तस्वीर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है जिसमें वो कढ़ाई में जलेबी छानते नजर आ रहे हैं।
इस तस्वीर पर जब पत्रकारों ने तेज प्रताप यादव से प्रतिक्रिया मांगी तब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जलेबी बनाना हम ही सिखाए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा, ‘राहुल गांधी को जलेबी बनाना हम ही सिखाए हैं, तब वो वहां छान रहे हैं। राहुल गांधी तो मेरा कॉपी कर रहे हैं। मेरा कॉपी करके वो जलेबी छान रहे हैं।’
दरअसल हाल ही में राहुल गांधी दिल्ली की एक दुकान पर लड्डू बनाते और इमरती छानते नजर आए। इसकी तस्वीर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आज़माया। सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वही है - ख़ालिस, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली।
दीपावली की असली मिठास सिर्फ़ थाली में नहीं, बल्कि रिश्तों और समाज में भी होती है। आप सब बताएं, आप अपनी दिवाली कैसे मना रहे हैं, और उसे कैसे ख़ास बना रहे हैं?'
महुआ में बोले तेज प्रताप यादव
इधर महुआ दौरे पर गए तेज प्रताप यादव ने इस वीडियो पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी मेरी कॉपी कर रहे हैं। मैंने ही उन्हें जलेबी बनाना सिखाया था इसलिए वो वहां अब बना रहे हैं। वो मेरी तरह जलेबी छान रहे हैं। अब जनता तय करेगी किसे जीतना है, जीत का आगाज होगा तो दीवाली मनेगी।'