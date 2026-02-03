Hindustan Hindi News
आई रियली लव यू, दूसरी शादी कर लेना; 6 महीने के बेटे को छोड़ फंदे से लटक गई पत्नी

आई रियली लव यू, दूसरी शादी कर लेना; 6 महीने के बेटे को छोड़ फंदे से लटक गई पत्नी

संक्षेप:

पति से संबंध खराब होने पर भागलपुर में एक पत्नी ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने पति के लिए कई इमोशनल बातें लिखी। महिला अपने पीछे 6 महीने का बेटा छोड़ गई है और पति को उसका ख्याल रखने एवं दूसरी शादी करने की सलाह भी दे गई।

Feb 03, 2026 06:33 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, भागलपुर
बिहार के भागलपुर में 20 साल की एक शादीशुदा महिला ने सुसाइड कर लिया। घटना जोगसर थाना क्षेत्र के मथुर नाथ घोष लेन की है। मृतका प्रियंका अपने 6 महीने के दुधमुंहे बेटे को छोड़ फांसी के फंदे पर लटक गई। उसने सुसाइड नोट भी लिख छोड़ा है जिसमें उसके पति से उसका संबंध अच्छा नहीं होने की बात सामने आई है।

मृतका का पति अक्षत बड़ी पोस्ट ऑफिस के पास स्थित एक कार्यालय में गार्ड की नौकरी करता है। प्रियंका का मायका बांका के बाराहाट में लकड़ा फुलहरा में है। सूचना मिलने पर जोगसर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजन को सौंप दिया। मृतका के पिता फंटूश उर्फ मंटू मंडल भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। जोगसर थानेदार मंटू कुमार ने बताया कि मृतका के मायके वाले के बयान के आधार पर केस दर्ज किया जाएगा।

सुसाइड नोट में लिखा- आई रियली लव यू, दूसरी शादी कर लेना

प्रियंका ने जो सुसाइड नोट छोड़ा है उसे देख यह साफ हो रहा है कि उसका अपने पति से संबंध बेहतर नहीं था। सुसाइड नोट में लिखा - बस यही आपसे सुनना बाकी रह गया था। ऐसा लग रहा है जैसे धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं क्या हूं आप समझ नहीं सके। अब तो मैं जा रही हूं। अब मेरी बात मान लीजिएगा। बच्चे का ख्याल रखिएगा। दूसरी शादी भी कर लीजिएगा पर उसे मेरी तरह दुख नहीं दीजिएगा। आई रियली लव यू। मैं सोचती थी कि आपके लिए मैं ही सबकुछ हूं पर ये मेरी गलतफहमी थी।

पति ड्यूटी से लौटने के बाद मां के साथ कोर्ट गया

प्रियंका के पति अक्षत ने बताया कि रविवार की रात नाइट ड्यूटी करने के बाद वह सोमवार सुबह घर लौटा। उसकी मां ने नाश्ता बनाकर दिया। नाश्ता करने के बाद वह मां के साथ कोर्ट चला गया जहां एक केस की सुनवाई थी। वह उधर गया और इधर उसकी पत्नी फंदे से लटक गई। अक्षत के परिजन ने बताया कि सोमवार की सुबह प्रियंका की ननद कपड़ा साफ कर रही थी। तभी यह घटना हुई। प्रियंका के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था।

