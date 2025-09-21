मैंने शाहनवाज का विरोध किया; अश्विवनी चौबे खुले तो खुलती गई बातों की परत, अटल जी को याद किया

अश्विनी चौबे ने खुलकर बात की। कहा कि उन्होंने शाहनवाज हुसैन के भागलपुर से चुनाव लड़ने का विरोध किया। लेकिन जब अटल जी ने फैसला कर दिया तो जीत के लिए जुट गए।

बिहार के भागलपुर पहुंचे पूर्व केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे एक अर्से बाद बेबाक दिखे। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में यूं तो चौबे ने अपने भाषण को ‘मन की बात’ बतायी लेकिन अध्याय दर अध्याय कई परतों को खोल दिया। पिछले 20 सालों में पहली बार अपने भाषण में पूर्व केन्द्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन का कम-से-कम 10 बार जिक्र किया। वहां बैठे कुछ लोग इसे बेहतर हुई केमिस्ट्री मान रहे थे।

राम और हनुमान से शुरू उनकी बातें चेतावनी तक पहुंच गईं। अश्विनी चौबे ने कहा- अंग के साथ छल नहीं होने देंगे। स्वाभिमान पर आएगा तो चौबे आग बन जाएगा। निशाने पर कुछ ऊपर के नेता रहे तो कुछ स्थानीय भी। अपने खिलाफ षड्यंत्र की भी बात कही। बोले अभी बेरोजगार हूं तो किताब लिख रहा हूं।

क्या-क्या कहा? ● पार्टी जिसे टिकट देती है उसे जिताइये। मैं इसी में विश्वास रखता हूं और मैंने यह किया है। चुनाव व्यक्ति नहीं पार्टी लड़ती है।

● जब शाहनवाज हुसैन को भागलपुर से उपचुनाव लड़ाने की बात की तो मैंने दिल्ली में कड़ा विरोध किया था। लेकिन जब अटल जी ने फैसला सुना दिया तो मैंने ही कहा शाहनवाज को कम-से-कम 55 हजार मतों से जिताएंगे।

● मैंने बेटे या परिवार के लिए कभी हाथ नहीं पसारा। बेटा 2015 में चुनाव लड़ा तो वंशवाद का आरोप लगाया। अगर मेरा बेटा अर्जित डाकू है या गलत आदमी है तो उसकी जमानत जब्त कर दो।

● कोई भी सीट किसी जाति की नहीं पार्टी की होती है। मैं किसी सर्वे पर विश्वास नहीं करते।

● मैंने अपने जीवन में किसी चुनाव में पराजय का मुंह नहीं देखा। बक्सर में उस पहलवान को भी मैंने चित कर दिया।

● इसी भागलपुर में मुझे मंच पर जगह नहीं मिली। दो बार ऐसे मौके आए। एक बार तो हमारे साथ शाहनवाज हुसैन को भी मंच से दूर रखा गया था।

● हमारे बगल में मंच पर बैठे अरुण सिंह जैसे कार्यकर्ता को यह कहते हुए उठा दिया गया कि यह सांसद की सीट है। यह हिम्मत कैसे हुई।

● सुशील मोदी जी और मैं अच्छा मित्र था। लेकिन हमारी मित्रता पर भी लोगों की नजर लगती रही बीच बीच में।

● गुजरात में मैंने ही नरेन्द्र मोदी जी से कहा था, आप आगे बढ़िये, पूरा देश आपके साथ है।

● पटना में मैंने सनातन समागम किया तो पार्टी से किसी ने सहयोग नहीं किया।