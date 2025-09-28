बिहार में I Love Shakti के लगे पोस्टर, गिरिराज सिंह ने नवरात्र के फलाहार में तलवार वितरण किया

नवरात्रि के मौके पर मुजफ्फरपुर में आयोजित फलाहार कार्यक्रम में गिरिराज सिंह ने मां के भक्तों के बीच तलवार का वितरण किया। कहा कि एक जिन्ना तो गया लेकिन कई जिन्ना अभी भी मौजूद हैं। मंत्री ने बंगाल फाइल्स फिल्म की भी चर्चा की।

यूपी में आई लव मोहम्मद स्लोगन से उपजे विवाद की आग बिहार में फैल गई। अररिया में इसे लेकर भारी बवाल हुआ। गया में भी पोस्टर लगाए गए। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के कार्यक्रम में आई लव शक्ति के पोस्टर देखे। नवरात्रि के मौके पर आयोजित फलाहार कार्यक्रम में गिरिराज सिंह ने मां के भक्तों के बीच तलवार का वितरण किया। कहा कि एक जिन्ना तो गया लेकिन कई जिन्ना अभी भी मौजूद हैं। मंत्री ने बंगाल फाइल्स फिल्म की भी चर्चा की।

गिरिराज सिंह फैन्स क्लब की ओर से पिछले 18 सालों से नवरात्रि के मौके पर नौ दिनों का फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। संगठन के संरक्षक देवांशु किशोर के बुलाबे पर गिरिराज सिंह शनिवार की शाम फलाहार में शामिल हुए। माता की आरती के बाद मां के भक्तों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने उन्हें चुनरी से सम्मानित किया और तलवार का वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान जगह-जगह आई लव शक्ति के बैनर लगाए गए थे। गिरिराज सिंह ने कहा कि अब मां के चंडी स्वरूप की पूजा करना है जो दुष्टों का संहार करती है। उन्होंने बंगाल फाइल्स फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि देश अंदर बंगाल प्रांत में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अगर हवा से या किसी प्रकार से अगर फट गया तो सर तन से जुदा कहेंगे। एक जिन्ना ने भारत का टुकड़ा कर पाकिस्तान बना दिया। कई जिन्ना अभी भी मौजूद हैं। हमलोग भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप, माखन चोरी करने वाले, बांसुरी बजाने वाले और गाय चराने वाले कन्हैया की पूजा तो करते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्रधारी स्वरूप की पूजा करने से कतराते हैं। इन्हीं कारणों से उनकी जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया गया। मुजफ्फरपुर में पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े गए।