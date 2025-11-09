14 नवंबर के बाद फिर वापस आऊंगा, बिहार की आखिरी रैली में पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा दावा
संक्षेप: बिहार में अपनी अंतिम रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह 14 नवंबर की जीत के बाद एनडीए की शपथ ग्रहण के लिए एक बार फिर बिहार वापस आएंगे। बता दें कि रविवार को ही अंतिम चरण के लिए प्रचार थम जाएगा।
पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में विशाल रैली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपना चुनाव प्रचार खत्म कर दिया है। चनपटिया में पीएम मोदी का बड़े जनसैलाब ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार छोड़ते-छोड़ते कहा कि 14 नवंबर की जीत के बाद वह एनडीए की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने एक बार फिर बिहार लौटेंगे। गौर करने वाली बात है कि उन्होंने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया।
आखिरी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति पर फोकस करते हुए कहा कि यह डबल इंजन की सरकार महिलाओं के अधिकारियों और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1.40 करोड़ जीविका दीदियों को 10 हजार रुपये दिए गए। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण और संसद में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला एनडीए ने ही लिया है।
प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने सेलफोन की लाइट जलाने को कहा। उन्होंने कहा कि यह संकेत है कि बिहार बदल रहा है और बिहार विकसित हो रहा है। अब लोग नहीं चाहते कि यहां जंगलराज की वापसी हो। उन्होंने कहा, मुझे बिहार की बेटियों पर गर्व है। आपकी मधुबनी पेंटिंग औऱ कला को आगे करने के लिए मैं खुद ब्रैंड ऐंबेसडर बन गया हूं। मैंने अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को आपकी बनाई मधुबनी पेंटिंग भेंट की.
राहुल गांधी परतंज कसते हुए उन्होंने कहा, यहां कुछ लोग हैं जो कि हमारी छठी मैया का भी अपमान करते हैं। जो लगो हमारी संस्कृति और परंपराओं का अपमान करते हैं उन्हों वोट से चोट पहुंचाने की जरूरत है उन्होंने कहा, बिहार के लोगों ने पहले ही विरोधियों को 65 वोल्ट का झटका दे दिया है। पहले चरण में 65.08 फीसदी मतदान करके उन्होंने एनडीएकी वापसी का संकेत दे दिया है।
बता दें कि बिहार के दूसरे और अंतिम चरण में 122 सीटों पर मतदान होना है। 11 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए रविवार को ही प्रचार थम जाएगा।
दूसरे और अंतिम चरण में जिन विधानसभा क्षेत्रों में 09 नवंबर को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, उनमें वाल्मिकी नगर, रामनगर (सुरक्षित),नरकटियागंज, बगहा ,लौरिया,नौतन,चनपटिया, बेतिया,सिकटा,रक्सौल, सुगौली,नरकटिया, हरसिद्धि (सुरक्षित), गोविंदगंज,केसरिया, कल्याणपुर,पिपरा,मधुबन,मोतिहारी, चिरैया,ढाका,शिवहर, रीगा, बथनाहा (सुरक्षित), परिहार,सुरसंड,बाजपट्टी,सीतामढी, रुन्नीसैदपुर,बेलसंड, हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली,बाबूबरही,बिस्फी, मधुबनी,राजनगर (सुरक्षित), झंझारपुर, फुलपरास, लौकहा,निर्मली, पिपरा,सुपौल, त्रिवेणीगंज , (सुरक्षित), छातापुर, नरपतगंज, रानीगंज (सुरक्षित),फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी, बहादुरगंज,ठाकुरगंज, किशनगंज,कोचाधामन, अमौर, बायसी,कसबा,बनमनखी (सुरक्षित), रुपौली, धमदाहा,पूर्णिया, कटिहार,कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर,मनिहारी (सुरक्षित) बरारी, कोढ़ा(सुरक्षित), बिहपुर, गोपालपुर ,पीरपैंती (सुरक्षित),कहलगांव, भागलपुर, सुलतानगंज, नाथनगर,अमरपुर धोरैया(सुरक्षित),बांका,कटोरिया,(सुरक्षित), बेलहर,रामगढ,मोहनिया (सुरक्षित),भभुआ, चैनपुर,चेनारी (सुरक्षित), सासाराम, करगहर,दिनारा, नोखा,डेहरी,काराकाट, अरवल, कुर्था,जहानाबाद,घोसी,मखदुमपुर (सुरक्षित), गोह, ओबरा,नबीनगर, कुटुम्बा (सुरक्षित), औरंगाबाद, रफीगंज, गुरुआ, शेरघाटी,इमामगंज (सुरक्षित), बाराचट्टी (सुरक्षित),बोधगया (सुरक्षित), गया टाउन,टिकारी,बेलागंज,अतरी, वजीरगंज, रजौली (सुरक्षित), हिसुआ,नवादा, गोबिंदपुर, वारसलिगंज,सिकंदरा (सुरक्षित),,जमुई, झाझा और चकाई शामिल है।