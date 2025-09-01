बहन के साथ स्कूल गया था, देखा तो जली हुई थी; बोला भाई, पटना के स्कूल में छात्रा की मौत बनी पहेली

पुलिस ने सबसे पहले पहले छात्रा के घर जाकर कमरे और आसपास की जगह को देखा। कहीं भी किरोसिन या अन्य पदार्थ नहीं मिला। परिवार गरीब है। गर्दनीबाग के थानाध्यक्ष ने बताया कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जांच टीम गहन अनुसंधान में जुटी है।

पटना में गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अमलाटोला कन्या मध्य विद्यालय में 27 अगस्त को पांचवी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में जलकर हुई मौत की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। छात्रा की हत्या हुई या उसने खुदकुशी की यह अब भी पहेली बनी हुई है। पुलिस दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। रविवार को भी पुलिस ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। छात्रा के भाई ने पुलिस को बताया है कि घटना के दिन वह बहन के साथ ही स्कूल गया था। वह बगल के ब्वायज स्कूल में पढ़ता है। सुबह 10 बजे के करीब उसके स्कूल में शोरगुल सुना कि गर्ल्स स्कूल में आग लगी है। जब मैं वहां गया तो देखा बहन आग से झुलस हुई है। पुलिस ने छात्रा के मां और पिता से भी रविवार को दोबारा पूछताछ की।

पुलिस ने सबसे पहले पहले छात्रा के घर जाकर कमरे और आसपास की जगह को देखा। कहीं भी किरोसिन या अन्य पदार्थ नहीं मिला। परिवार गरीब है। गर्दनीबाग के थानाध्यक्ष ने बताया कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जांच टीम गहन अनुसंधान में जुटी है। परिजनों के अलावा स्कूल के शिक्षकों से लंबी पूछताछ की गई है। जल्द ही पुलिस घटना को लेकर नतीजे पर पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि सोमवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की संभावना है। पुलिस ने छात्रा के स्कूल बैग को जब्त कर लिया है।