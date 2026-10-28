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MLC चुनाव में जिस अनुज के लिए वोट मांगा उनको नहीं जानते अनंत, हार मान कर बोले बाहुबली- नीरज से लड़ाई थी इसलिए...

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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विधायक अनंत सिंह ने कहा है कि वो तो अनुज सिंह को जानते भी नहीं हैं सिर्फ नीरज कुमार से उनकी लड़ाई थी इसलिए वो अनुज सिंह के लिए पटना स्नातक सीट पर वोट मांग रहे थे। अनंत सिंह ने नतीजे घोषित होने से पहले ही हार भी मान ली।

anant singh on neeraj kumar and anuj singh
नीरज कुमार, अनंत सिंह और अनुज सिंह। ( फाइल फोटो)

बिहार MLC चुनाव से पहले पटना स्नातक निर्वाचन सीट पर जिस जन सुराज प्रत्याशी के लिए मोकामा विधायक अनंत सिंह सड़कों पर प्रचार करते और वोट मांगते दिखते थे उनको अनंत सिंह नहीं जानते हैं। यह बात खुद मोकामा विधायक अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कही है। विधायक अनंत सिंह ने कहा है कि वो तो अनुज सिंह को जानते भी नहीं हैं सिर्फ नीरज कुमार से उनकी लड़ाई थी इसलिए वो अनुज सिंह के लिए वोट मांग रहे थे। इस सीट पर जनता दल (यूनाइटेड) के प्रत्याशी नीरज कुमार ने अपनी जीत का दंभ भरा है और उनके समर्थकों ने भी उन्हें बधाई दी। दिलचस्प बात यह भी है कि नतीजे घोषित होने से पहले ही अनंत सिंह ने कहा कि हां वो हार गए हैं।

अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इसमें लगने की बात कहां है और तीसरा, चौथा की बात कहां है। हम हार गए हैं। दुकान से लाए थे क्या हम वोट। जनता मालिक है, जिसको दिया वो जीता और जिसको नहीं दिया वो हारा। अनंत सिंह ने कहा कि पार्टी ही मालिक है जो करेगा वो पार्टी ही करेगा। नीरज सिंह को क्या कहेंगे, वो जीत गए हम हार गए। पार्टी से कभी नाराजगी नहीं है। हम नीरज कुमार को बधाई नही देंगे। अगर उनका फोन आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा।

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नीरज कुमार से नाराजगी थी इसलिए हम भिड़े- अनंत सिंह

अनंत सिंह ने कहा कि कुछ वोट कम मिला। वो अपना कुछ वोट पहले से बनाए हुए थे। नीरज कुमार ने दुलारचंद वाला केस दिल्ली पहुंचा दिया तब हम भिड़े। हमको समय ही नहीं मिला। हमारे कैंडिडेट ने वोट कम बनाया था। इसलिए मालिक ने इतना ही दिया तो काफी दिया। हम दुकान से वोट खरीद कर तो लाए नहीं थे। जनता मालिक है, भगवान है औऱ रहेगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दुकान से वोट लाते तब ना कहते लेकिन दुकान से तो लाए नहीं थे। हार-जीत तो होता रहता है।

अनंत सिंह ने आगे कहा कि यह जनता का तो वोट था नहीं। जितना जिसने बनाया उतना ही वोट था। इतना ही वोट बहुत आया। हम पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोले हैं। वो मेरे बारे में सबकुछ बोले लेकिन हम कुछ नहीं बोले। हम हार गए हैं। हमको समय कम मिला। हमको पता चला कि नीरज मेरा केस दिल्ली लेकर गए हैं। उनकी बेटी वकील हैं। हमको पता चला तो हमसे जो बन सका वो हम किए। हमको कोई निराशा नहीं है। हमको बिहार की जनता प्यार करती है। इसमें जो लोग वोट बनाते हैं उनको वोट मिलता है। नीरज भी बनाए था वोट, दिलीप भी बनाए था वोट। हम तो वोट बनाए नहीं थे। हम तो चिढ़ में थे कि दिल्ली में मेरा केस ले गए तो हम चले गए। हां, हम नाराजगी में यह सब कुछ किए। ना तो हमारे बेटा खड़ा था और ना हमारा भतीजा कि हम लोभ में जाते।

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अनुज कुमार को नहीं पहचानते- अनंत सिंह

अनंत सिंह ने बार-बार दोहराया कि पार्टी से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। नीतीश कुमार पर अनंत सिंह ने कहा कि अगर वो अच्छे रहते तो हमारे साथ कोई ऐसा काम नहीं करता। वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम उनसे मिलते रहेंगे। जब अनंत सिंह से पूछा गया कि क्या पार्टी में आने की चाहत है क्या? इसपर अनंत सिंह ने कहा कि हमने पार्टी के खिलाफ कभी कुछ बोला ही नहीं है। अनंत सिंह ने यह भी कहा कि वो अनुज सिंह को जानते भी नहीं हैं। हमें पार्टी से निकाले जाने का कोई दर्द नहीं है। पार्टी में वापस आने की कोई चाहत नहीं है। पार्टी हमको वापस लेगी या नहीं यह उनका निर्णय है। अनंत सिंह ने कहा कि अभी हमने आगे का कुछ नहीं सोचे हैं। नीरज जब मेरे केस को दिल्ली ले गए तब हम भिड़ गए, अनुज को तो हम पहचाने तक नहीं हैं। नीरज से नाराजगी के कारण ही तो यह सबकुछ हुआ है इसलिए हम नीरज को बधाई कैसे देंगे, हम बधाई नहीं देंगे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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