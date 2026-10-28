MLC चुनाव में जिस अनुज के लिए वोट मांगा उनको नहीं जानते अनंत, हार मान कर बोले बाहुबली- नीरज से लड़ाई थी इसलिए...

विधायक अनंत सिंह ने कहा है कि वो तो अनुज सिंह को जानते भी नहीं हैं सिर्फ नीरज कुमार से उनकी लड़ाई थी इसलिए वो अनुज सिंह के लिए पटना स्नातक सीट पर वोट मांग रहे थे। अनंत सिंह ने नतीजे घोषित होने से पहले ही हार भी मान ली।

बिहार MLC चुनाव से पहले पटना स्नातक निर्वाचन सीट पर जिस जन सुराज प्रत्याशी के लिए मोकामा विधायक अनंत सिंह सड़कों पर प्रचार करते और वोट मांगते दिखते थे उनको अनंत सिंह नहीं जानते हैं। यह बात खुद मोकामा विधायक अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कही है। विधायक अनंत सिंह ने कहा है कि वो तो अनुज सिंह को जानते भी नहीं हैं सिर्फ नीरज कुमार से उनकी लड़ाई थी इसलिए वो अनुज सिंह के लिए वोट मांग रहे थे। इस सीट पर जनता दल (यूनाइटेड) के प्रत्याशी नीरज कुमार ने अपनी जीत का दंभ भरा है और उनके समर्थकों ने भी उन्हें बधाई दी। दिलचस्प बात यह भी है कि नतीजे घोषित होने से पहले ही अनंत सिंह ने कहा कि हां वो हार गए हैं।

अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इसमें लगने की बात कहां है और तीसरा, चौथा की बात कहां है। हम हार गए हैं। दुकान से लाए थे क्या हम वोट। जनता मालिक है, जिसको दिया वो जीता और जिसको नहीं दिया वो हारा। अनंत सिंह ने कहा कि पार्टी ही मालिक है जो करेगा वो पार्टी ही करेगा। नीरज सिंह को क्या कहेंगे, वो जीत गए हम हार गए। पार्टी से कभी नाराजगी नहीं है। हम नीरज कुमार को बधाई नही देंगे। अगर उनका फोन आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा।

नीरज कुमार से नाराजगी थी इसलिए हम भिड़े- अनंत सिंह अनंत सिंह ने कहा कि कुछ वोट कम मिला। वो अपना कुछ वोट पहले से बनाए हुए थे। नीरज कुमार ने दुलारचंद वाला केस दिल्ली पहुंचा दिया तब हम भिड़े। हमको समय ही नहीं मिला। हमारे कैंडिडेट ने वोट कम बनाया था। इसलिए मालिक ने इतना ही दिया तो काफी दिया। हम दुकान से वोट खरीद कर तो लाए नहीं थे। जनता मालिक है, भगवान है औऱ रहेगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दुकान से वोट लाते तब ना कहते लेकिन दुकान से तो लाए नहीं थे। हार-जीत तो होता रहता है।

अनंत सिंह ने आगे कहा कि यह जनता का तो वोट था नहीं। जितना जिसने बनाया उतना ही वोट था। इतना ही वोट बहुत आया। हम पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोले हैं। वो मेरे बारे में सबकुछ बोले लेकिन हम कुछ नहीं बोले। हम हार गए हैं। हमको समय कम मिला। हमको पता चला कि नीरज मेरा केस दिल्ली लेकर गए हैं। उनकी बेटी वकील हैं। हमको पता चला तो हमसे जो बन सका वो हम किए। हमको कोई निराशा नहीं है। हमको बिहार की जनता प्यार करती है। इसमें जो लोग वोट बनाते हैं उनको वोट मिलता है। नीरज भी बनाए था वोट, दिलीप भी बनाए था वोट। हम तो वोट बनाए नहीं थे। हम तो चिढ़ में थे कि दिल्ली में मेरा केस ले गए तो हम चले गए। हां, हम नाराजगी में यह सब कुछ किए। ना तो हमारे बेटा खड़ा था और ना हमारा भतीजा कि हम लोभ में जाते।