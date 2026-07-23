मेरी हत्या हो सकती थी, दुकान में छिप कर जान बचाई; पटना में बवाल पर बोले बीजेपी विधायक श्याम बाबू

बीजेपी विधायक श्याम बाबू ने दावा किया है कि पटना में बुधवार को हुए प्रदर्शन के दौरान उनकी हत्या हो सकती थी। भाजपा विधायक ने हमले की पूरी कहानी सदन में बयां की है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह हमलावर छात्र नहीं बल्कि गुंडे थे।

बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को हुए बवाल की गूंज बिहार विधानमंडल के अंदर भी सुनाई दे रही थी। पटना में छात्रों पर बर्बरता को लेकर बिहार विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। छात्रों के इस प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं की गाड़ियों पर भी हमले हुए थे। बीजेपी के विधायक श्याम बाबू ने दावा किया है इस हमले में उनकी जान बड़ी मुश्किल से बच सकी है। विधानसभा में बीजेपी विधायक ने अपनी बात रखी है और बताया है कि किस तरह उनकी जान आखिर बच सकी। इसी के साथ विधायक ने इस मामले में जांच की मांग भी की है।

बीजेपी विधायक ने बुधवार को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान उनकी गाड़ी पर हुए हमले के बारे में सदन में जानकारी दी है। भाजपा विधायक की गाड़ी पर डाकबंगला चौराहे के पास हमला हुआ था। भाजपा विधायक ने कहा कि जब वो दुकान पर जा ही रहे थे तब तक उनकी गाड़ी पर हमला हो गया। लेकिन जब हम दुकान से मुड़ना चाहे तो दुकानदार ने हमको रोक लिया और कहा कि विधायक जी आप अंदर ही रहिए। इसके बाद दुकानदार ने शटर गिराया। लेकिन उसके बाद भी हमलावर हमको खोज रहे थे।

विधायक ने आगे बताया कि हमारी गाड़ी में जो हमारे मित्र और सहयोगी थे उनके साथ भी धक्का-मुक्की की गई। यह सभी लोग हमको खोज रहे थे। इसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहां आई और उसके बाद पुलिस ने दुकान का शटर खुलवाया और फिर सुरक्षित तरीके से हमको पहुंचाने का काम किया। मैं यह कहना चाहूंगा कि कल मेरी हत्या हो सकती थी। कौन सी अनहोनी हो जाती, भगवान ही मालिक है। भगवान की कृपा है कि हम बच सके।