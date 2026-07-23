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मेरी हत्या हो सकती थी, दुकान में छिप कर जान बचाई; पटना में बवाल पर बोले बीजेपी विधायक श्याम बाबू

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बीजेपी विधायक श्याम बाबू ने दावा किया है कि पटना में बुधवार को हुए प्रदर्शन के दौरान उनकी हत्या हो सकती थी। भाजपा विधायक ने हमले की पूरी कहानी सदन में बयां की है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह हमलावर छात्र नहीं बल्कि गुंडे थे।

मेरी हत्या हो सकती थी, दुकान में छिप कर जान बचाई; पटना में बवाल पर बोले बीजेपी विधायक श्याम बाबू

बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को हुए बवाल की गूंज बिहार विधानमंडल के अंदर भी सुनाई दे रही थी। पटना में छात्रों पर बर्बरता को लेकर बिहार विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। छात्रों के इस प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं की गाड़ियों पर भी हमले हुए थे। बीजेपी के विधायक श्याम बाबू ने दावा किया है इस हमले में उनकी जान बड़ी मुश्किल से बच सकी है। विधानसभा में बीजेपी विधायक ने अपनी बात रखी है और बताया है कि किस तरह उनकी जान आखिर बच सकी। इसी के साथ विधायक ने इस मामले में जांच की मांग भी की है।

बीजेपी विधायक ने बुधवार को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान उनकी गाड़ी पर हुए हमले के बारे में सदन में जानकारी दी है। भाजपा विधायक की गाड़ी पर डाकबंगला चौराहे के पास हमला हुआ था। भाजपा विधायक ने कहा कि जब वो दुकान पर जा ही रहे थे तब तक उनकी गाड़ी पर हमला हो गया। लेकिन जब हम दुकान से मुड़ना चाहे तो दुकानदार ने हमको रोक लिया और कहा कि विधायक जी आप अंदर ही रहिए। इसके बाद दुकानदार ने शटर गिराया। लेकिन उसके बाद भी हमलावर हमको खोज रहे थे।

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विधायक ने आगे बताया कि हमारी गाड़ी में जो हमारे मित्र और सहयोगी थे उनके साथ भी धक्का-मुक्की की गई। यह सभी लोग हमको खोज रहे थे। इसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहां आई और उसके बाद पुलिस ने दुकान का शटर खुलवाया और फिर सुरक्षित तरीके से हमको पहुंचाने का काम किया। मैं यह कहना चाहूंगा कि कल मेरी हत्या हो सकती थी। कौन सी अनहोनी हो जाती, भगवान ही मालिक है। भगवान की कृपा है कि हम बच सके।

बीजेपी विधायक ने इसी के साथ इस पूरे मामले में कमेटी बनाकर जांच किए जाने की मांग की है। बीजेपी विधायक ने सदन में यह भी कहा कि जिस तरह उनकी गाड़ी पर हमला और तोड़फोड़ किया गया, तो वो छात्र नहीं थे बल्कि गुंडे थे। बीजेपी विधायक के इस बयान के बााद विधानसभा के अंदर विपक्ष ने हंगाम मचा दिया। विपक्षी विधायक बीजेपी विधायक पर प्रदर्शनकारी छात्रों को गुंडा कहने का आरोप लगाा रहे थे। छात्रों पर लाठी चार्ज और प्रदर्शन को लेकर विधानसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। दोनों ओर से विधायक एक दूसरे की ओर अंगुली दिखाई हुए आगे बढ़े। मार्शलों ने आकर बीच-बचाव किया। हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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