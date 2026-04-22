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मुझे माफ कर दीजिए पापा, बहन की शादी..., पटना में नीट की तैयारी कर रहे बेटे ने सुसाइड नोट में क्या लिखा

Apr 22, 2026 08:48 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
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सौरव अपने दो चचेरे भाई के साथ एक फ्लैट में रहता था। मंगलवार की दोपहर में चचेरे भाई ने उससे कहा तो उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। रात 8 बजे जब कोचिंग से लौटे तो कमरा अंदर से बंद था। इसके बाद वेटिंलेटर से देखने पर देखा कि उसका शव लटका हुआ था।

मुझे माफ कर दीजिए पापा, बहन की शादी..., पटना में नीट की तैयारी कर रहे बेटे ने सुसाइड नोट में क्या लिखा

पटना में गांधी मैदान थाना क्षेत्र के सालिमपुर में किराये के फ्लैट में रहने वाले एक 16 वर्षीय नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने गमछे का फंदा बनाकर आत्महत्या कर लिया। छात्र को कोचिंग के टेस्ट में कम नंबर आ रहा था। जिससे परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। छात्र ने अपने सुसाइट नोट में यह बात लिखी है। घटना मंगलवार की दोपहर 3 बजे के करीब हुई।

इसकी जानकारी रात के 8 बजे उस समय हुई जब उसके साथ रह रहे दो चचेरे भाई कोचिंग कर फ्लैट पर लौटे। उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो दोनों ने वेंटिलेटर से झांक कर देखा। कमरे के अंदर पंखे से छात्र का शव कोचिंग के ड्रेस पहने हुए लटका हुआ था।

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मृतक छात्र की पहचान गयाजी के आमत थाना क्षेत्र के करनाल टोला निवासी महेश यादव के बेटे सौरव कुमार के रूप में हुई है। सौरव पीडब्लू में पढ़ाई करता था। उसी कोचिंग में दोनों चचेरे भाई भी कोचिंग करते थे। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि शव के पास से सोसाइट नोट मिला है। जिसमें छात्र ने आत्महत्या करने की बात लिखी है। सौरव महेश यादव का इकलौता बेटा था।

बेटे ने सुसाइड नोट में क्या लिखा…

छात्र ने अपने सुसाइट नोट में लिखा है कि मुझे क्षमा कर दिजिएगा पापा। रात-रात भर पढ़ने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैं परेशान हो गया था। इसलिए मैने यह सब किया है। आपसे प्रार्थना है कि बहन की शादी जमीन-जायदाद बेचकर अच्छे घर में कर दिजिएगा। हमें पता है कि बुढ़ापे में आपका कोई सहारा नहीं रहेगा। क्या करें मेरी मजबूरी थी।

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सौरव अपने दो चचेरे भाई के साथ एक फ्लैट में रहता था। मंगलवार की दोपहर में चचेरे भाई ने उससे कहा तो उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। रात 8 बजे जब कोचिंग से लौटे तो कमरा अंदर से बंद था। इसके बाद वेटिंलेटर से देखने पर देखा कि उसका शव लटका हुआ था।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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