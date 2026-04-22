मुझे माफ कर दीजिए पापा, बहन की शादी..., पटना में नीट की तैयारी कर रहे बेटे ने सुसाइड नोट में क्या लिखा
सौरव अपने दो चचेरे भाई के साथ एक फ्लैट में रहता था। मंगलवार की दोपहर में चचेरे भाई ने उससे कहा तो उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। रात 8 बजे जब कोचिंग से लौटे तो कमरा अंदर से बंद था। इसके बाद वेटिंलेटर से देखने पर देखा कि उसका शव लटका हुआ था।
पटना में गांधी मैदान थाना क्षेत्र के सालिमपुर में किराये के फ्लैट में रहने वाले एक 16 वर्षीय नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने गमछे का फंदा बनाकर आत्महत्या कर लिया। छात्र को कोचिंग के टेस्ट में कम नंबर आ रहा था। जिससे परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। छात्र ने अपने सुसाइट नोट में यह बात लिखी है। घटना मंगलवार की दोपहर 3 बजे के करीब हुई।
इसकी जानकारी रात के 8 बजे उस समय हुई जब उसके साथ रह रहे दो चचेरे भाई कोचिंग कर फ्लैट पर लौटे। उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो दोनों ने वेंटिलेटर से झांक कर देखा। कमरे के अंदर पंखे से छात्र का शव कोचिंग के ड्रेस पहने हुए लटका हुआ था।
मृतक छात्र की पहचान गयाजी के आमत थाना क्षेत्र के करनाल टोला निवासी महेश यादव के बेटे सौरव कुमार के रूप में हुई है। सौरव पीडब्लू में पढ़ाई करता था। उसी कोचिंग में दोनों चचेरे भाई भी कोचिंग करते थे। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि शव के पास से सोसाइट नोट मिला है। जिसमें छात्र ने आत्महत्या करने की बात लिखी है। सौरव महेश यादव का इकलौता बेटा था।
बेटे ने सुसाइड नोट में क्या लिखा…
छात्र ने अपने सुसाइट नोट में लिखा है कि मुझे क्षमा कर दिजिएगा पापा। रात-रात भर पढ़ने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैं परेशान हो गया था। इसलिए मैने यह सब किया है। आपसे प्रार्थना है कि बहन की शादी जमीन-जायदाद बेचकर अच्छे घर में कर दिजिएगा। हमें पता है कि बुढ़ापे में आपका कोई सहारा नहीं रहेगा। क्या करें मेरी मजबूरी थी।
सौरव अपने दो चचेरे भाई के साथ एक फ्लैट में रहता था। मंगलवार की दोपहर में चचेरे भाई ने उससे कहा तो उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। रात 8 बजे जब कोचिंग से लौटे तो कमरा अंदर से बंद था। इसके बाद वेटिंलेटर से देखने पर देखा कि उसका शव लटका हुआ था।