सीटों को लेकर किसी से नाराजगी नहीं; सही समय पर लेंगे फैसला, बोले चिराग पासवान

एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चल रही माथापच्ची के बीच चिराग पासवान ने कहा कि उनकी मांग न पद, न किसी सीट की है और न ही किसी से कोई नाराजगी है। सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। मीडिया जो भी उनके बारे में खबरें चल रही हैं। वे गलत और निराधार हैं।

हिन्दुस्तान संवाददाता, खगड़ियाWed, 8 Oct 2025 11:20 PM
बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर मेरी कोई नाराजगी नहीं है। हमारी मांग सिर्फ बिहार व बिहारवासी फर्स्ट की है। ये बातें केन्द्रीय मंत्री सह लोजपा सुप्रीमो चिराग़ पासवान ने बुधवार को जिले के अलौली प्रखंड अंतर्गत अपने पैतृक गांव शहरबन्नी में पत्रकारों से कही। वे पुण्यतिथि पर अपने पिता पद्मभूषण दिवंगत केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने आए थे।

उन्होंने कहा कि उनकी मांग न पद, न किसी सीट की है और न ही किसी से कोई नाराजगी है। सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। जैसे ही आपस में चर्चा पूरी होगी, सबको बता दिया जाएगा। मीडिया में फिलहाल उनके बारे में जो भी खबर आ रही है सब गलत है। लोजपा सुप्रीमो ने कहा कि बिहार को विकसित बनाने का जो सपना उनके पिता रामविलास पासवान ने देखा था उस संकल्प को पूरा करने की शुरुआत की गई है।

पिता की मौत के बाद पार्टी और परिवार को काफी परेशानी से जूझना पड़ा। चुनाव में अपनी सोच कैसे लोगों के बीच बांटू इसको लेकर जा रहा हूं। इस मौके पर खगड़िया सांसद राजेश वर्मा, जमुई सांसद अरुण भारती सहित कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच चिराग की लोजपा-आर ने पार्टी पदाधिकारियों की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। जिसमें चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों और सीटों पर चर्चा संभव है।