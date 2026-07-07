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खुद शेर हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं हैं.., सम्राट चौधरी को टारगेट करने दो; बोले लालू प्रसाद यादव

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खुद को शेर बताया है। दरअसल लालू प्रसाद यादव से उनकी सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को लेकर सवाल पूछा गया था। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सम्राट चौधरी सरकार अगर उन्हें टारगेट कर रही है तो करने दो। 

खुद शेर हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं हैं.., सम्राट चौधरी को टारगेट करने दो; बोले लालू प्रसाद यादव

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि वो खुद ही शेर हैं। लालू प्रसाद यादव से जब पूछा गया कि क्या सम्राट चौधरी सरकार उन्हें टारगेट कर रही हैंतो इसपर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि टारगेट करने दीजिए। दरअसल पटना में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनकी सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछे गए थे। जिसपर लालू प्रसाद यादव ने अपने चिर-परिचित अंदाज में जवाब दिया है।

RJD चीफ लालू प्रसाद यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने खुद को शेर बताया। इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा कथित तौर पर पॉलिटिकल टारगेटिंग के बारे में सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें टारगेट करने दो। जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि नीतीश कुमार चुप हैं? तब इसपर उन्होंने कहा, 'हां, सब चुप हैं।' यह पूछे जाने पर कि क्या तेजस्वी यादव पार्टी को अच्छे से चला रहे हैं? इसपर उन्होंने जवाब दिया, हां..।

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आपको बता दें कि इससे पहले जून के महीने में लालू प्रसााद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती की गई थी। इस बात को लेकर इन नेताओं की नाराजगी भी सामने आई थी। लालू, राबड़ी और तेजस्वी ने अपनी सुरक्षा लौटा भी दी थी। राजद ने राज्य सरकार की कार्रवाई को बदला लेने की कार्रवाई बताया था और कई कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर उनकी सुरक्षा में जमा हो गए थे। हालांकि, इसको लेकर सरकार का तर्क था कि यह सब निर्णय सुरक्षा की समीक्षा क बाद ही लिया गया था।

इसके बाद अभी हाल ही में सरकार ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की जेड श्रेणी की सुरक्षा बहाल कर दी है। इसके बाद लालू प्रसाद ने बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पहले आवंटित 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करने संबंधी उसका पूर्व का आदेश और उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कटौती करने का निर्णय प्रशासन की ओर से उठाया गया एक बहुत गलत कदम है।

दोबारा सुरक्षा बढ़ाने संबंधी सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारों से कहा था कि सरकार बैकफुट पर है। इस दौरान जब उनसे पूछा गया था कि क्या बिहार सरकार ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कम करके गलती की थी? तो इसपर उन्होंने कहा था कि बहुत गलत किया है।

राबड़ी दवी के हाथ से निकला बंगला

सुरक्षा के अलावा राबड़ी देवी के बंगले पर भी काफी समय तक जमकर सियासत हुई। इसके बाद आखिरकार राबड़ी देवी के हाथ से 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला निकल गया। इस बंगले में राबड़ी देवी करीब 2 दशक तक रहीं। जब सरकार ने राबड़ी देवी को यह बंगला खाली करने का नोटिस दिया था तब उन्होंने बंगला खाली करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई बार सार्वजनिक मंच से इशारों-इशारों में कहा था कि सरकारी घर किसी की बपौती नहीं हैं, आवास तो खाली करना ही पड़ेगा। बाद में राबड़ी देवी को बंगला खाली करना ही पड़ा। राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से 39 हार्डिंग रोड पर स्थित बंगला आवंटित किया गया है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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