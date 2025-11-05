मैं RJD में लेकिन खून का रिश्ता है, उनको बड़ी बहन का आशीर्वाद; तेज प्रताप पर बोलीं मीसा भारती
संक्षेप: तेज प्रताप के महुआ से चुनाव लड़ने के सवाल पर उनकी बड़ी बहन और राजद सांसद मीसा भारती ने कहा कि वे अपना दल बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी बहन होने के नाते मेरा उनको आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। ये सच्चाई है, हमारा खून का रिश्ता है। ऐसे में आशीर्वाद ही दे सकती हूं
बिहार चुनाव के सियासी रण में परिवार के रिश्ते-नाते भी आमने-सामने आ गए हैं। महुआ विधानसभा सीट से अपनी खुद की पार्टी (जनशक्ति जनता दल) बनाकर चुनाव लड़ कर रहे तेज प्रताप यादव को लेकर उनकी बड़ी बहन मीसा भारती की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होने कहा कि तेज प्रताप को जब आरजेडी से बाहर निकाला गया, तो उन्होने अपना एक दल (जेजेडी) बना लिया। जिसके वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सच्चाई है, और एक सच्चाई ये भी है कि वे मेरे छोटे भाई हैं।
तेज प्रताप को मेरा आशीर्वाद- मीसा भारती
उन्होने कहा कि बड़ी बहन होने के नाते उनको भी मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। लेकिन महुआ की जनता तय करेगी, कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं दूसरे दल में हूं, वे दूसरे दल में हैं। लेकिन खून का रिश्ता है। इस बात को भी नहीं नकार सकती हूं। इसलिए मेरी उनकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद है।आपको बता दें इससे पहले तेज प्रताप की एक और बहन रोहिणी आचार्य ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया है। जब वे राघोपुर में तेजस्वी के लिए चुनाव प्रचार कर रही थीं। वहीं तेजस्वी और तेज प्रताप एक-दूसरे के गढ़ में हमला बोल चुके हैं।
राघोपुर से तेजस्वी, महुआ से तेज प्रताप मैदान में
तेज प्रताप ने राघोपुर में चुनाव प्रचार के दौरान हरे झंडे वाली आरजेडी को फर्जी पार्टी बताया था, साथ ही जयचंदों वाला दल कहा था। ते वहीं महुआ में तेजस्वी ने राजद प्रत्याशी मुकेश रोशन के लिए प्रचार किया था। उन्होने कहा था कि मुकेश को लालू यादव ने भेजा है। इन्हें भारी मतों से जिताएं। इधर-उधर के चक्कर में न पड़ें।महुआ से तेज प्रताप और राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में हैं। दोनों सीटों पर पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग होनी है।