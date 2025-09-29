Hyderabad Darbhanga flight makes emergency landing at Gaya airport reason revealed हैदराबाद से दरभंगा आ रही फ्लाइट की गया एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, सामने आई ये वजह, Bihar Hindi News - Hindustan
हैदराबाद से दरभंगा आ रही फ्लाइट की गया एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, सामने आई ये वजह

हैदराबाद से दरभंगा आ रही इंडिगो फ्लाइट की सोमवार को गया एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जिसकी वजह खराब मौसम बताया जा रहा है। करीब एक घंटे तक फ्लाइट गया हवाई अड्डे पर खड़ी रही। जिसके बाद उसे दरभंगा के लिए रवाना किया गया।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, गया जीMon, 29 Sep 2025 06:53 PM
हैदराबाद से दरभंगा आ रही इंडिगो फ्लाइट की गया एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। बताया जा रहा है कि मौसम खराब रहने के कारण इंडिगो की उड़ान गया हवाई अड्डे पर दोपहर ढाई बजे लैंड की। करीब एक घंटा रुकने के बाद दोबारा फ्लाइट को दरभंगा के लिए रवाना किया गया। इस दौरान यात्रियों में भी हड़कंप मच गया।

जब फ्लाइट दरभंगा के लिए रवाना हुई, तब जाकर यात्रियों मे चैन की सांस ली। हैदराबाद की फ्लाइट से पहुंचे यात्री ने बताया कि फ्लाइट निर्धारित समय से उड़ान भरकर दरभंगा एयरपोर्ट के लिए आ रही थी। लेकिन अचानक गयाजी एयरपोर्ट पर लैंड करा दी गई। जिसकी वजह खराब मौसम बताया जा रहा है। फ्लाइट के अचानक डायवर्ट होने पर कुछ देर के लिए यात्री चिंतित हो गए, लेकिन सकुशल पहुंच गए।

जानकारी के अनुसार, कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 10:20 से 10 मिनट पहले पहुंच गई। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:55 से 28 मिनट पहले पहुंच गई। वहीं दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 475 निर्धारित समय 12:15 से एक घंटा 18 मिनट विलंब से 1:33 में पहुंची। बेंगलुरु से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 534 निर्धारित समय 12:50 से 40 मिनट पहले पहुंच गई।