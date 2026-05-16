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पति-पत्नी और 2 बच्चों को जिंदा काट डाला, सगे भाई ने किया कत्लेआम; 4 सिरकटी लाशों की मिस्ट्री से उठा पर्दा

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, अखिलेश श्रीवास्तव, रामगढ़ (कैमूर)
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कैमूर जिले के रामगढ़ में मिलीं चार सिरकटी लाशें पति, पत्नी और दो बच्चों की थीं। सगे भाई ने ही कत्लेआम कर चारों को जिंदा काटकर सिर धड़ से अलग कर दिया था। पुलिस को दो सिर मिल गए हैं, दो अब भी गायब हैं।

पति-पत्नी और 2 बच्चों को जिंदा काट डाला, सगे भाई ने किया कत्लेआम; 4 सिरकटी लाशों की मिस्ट्री से उठा पर्दा

बिहार के कैमूर जिले में पिछले दिनों 4 सिरकटी लाशों की मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो गया है। ये लाशें एक ही परिवार के चार लोगों की थीं। इनमें पति, पत्नी और उनके दो बच्चे शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस सनसनीखेज केस में हत्यारा सगा भाई ही निकला। उसे पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने अपने भाई, भाभी, मासूम भतीजा और भतीजी को जिंदा काटकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। फिर शवों के टुकड़े-टुकड़े कर रामगढ़ थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिए थे।

मृतक की पहचान रामगढ़ थाना क्षेत्र के डहरक गांव निवासी कृष्ण मुरारी गुप्ता, उनकी पत्नी एवं बेटे-बेटी के रूप में हुई है। पुलिस ने कृष्ण मुरारी के सगे भाई विकास गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने शनिवार को आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। शवों से गायब सिर की तलाश जारी है। अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

दो लाशों के कटे सिर मिले, दो के अब भी गायब

पुलिस हत्यारे विकास गुप्ता अपने साथ लेकर अकोढ़ी स्थित पेट्रोल पंप के पास पंहुची। यहां झाड़ियों में ठिकाने लगाए गए दो कटे हुए सिर को बरामद कर लिया गया। अन्य दो सिर अब भी लापता हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने उसे दुर्गावती नदी में ठिकाने लगा दिए थे। अकोढ़ी पुल के पास नदी में फेंके गए दो और सिर की तलाश गोताखोर कर रहे हैं। इस दौरान डॉग स्क्वॉड और एफएसएल की टीम भी साथ-साथ रही और जरुरी सैंपल एकत्रित किए।

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घर के अंदर ही हुआ कत्लेआम

पुलिस शनिवार दोपहर करीब 2.30 बजे डहरक स्थित मृतक कृष्ण मुरारी के घर पंहुची। वहां एसपी, डीएसपी समेत भारी पुलिसबल की मौजूदगी में घर की तलाशी के साथ गहन जांच की गई। पुलिस सूत्रों से पता चला कि कृष्ण मुरारी समेत सभी 4 सदस्यों की हत्या इसी घर के अंदर की गई। पुलिस ने सामूहिक हत्याकांड में इस्तेमाल चाकू, कुल्हाड़ी एवं अन्य धारदार हथियार को बरामद कर लिया है।

शनिवार की सुबह हीं पुलिस सगे भाई विकास गुप्ता को लेकर उसके घर पंहुची तो वहां पर काफी संख्या में भीड़ जुट गई। एसपी हरिमोहन शुक्ला, डीएसपी प्रदीप कुमार व थानाध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा के साथ पुरी टीम ने घर के अंदर जांच पड़ताल की। इसके बाद गिरफ्तार आरोपी के साथ पुलिस टीम अकोढ़ी पुल के पास पंहुची। इस दौरान पुल पर लोगों के जमावड़े के कारण घंटो सड़क जाम रही।

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10 और 12 मई को मिले थे धड़

रामगढ़ के पनसेरवां स्थित दुर्गावती नदी पुल के नीचे दो सूटकेस में बंद दो सिरकटे शव 10 मई को मिले थे। शवों को टुकड़े-टुकड़े कर सूटकेस में भरा गया था। इसके दो दिन बाद अभैदे नहर के पास भी प्लास्टिक के बोरे से एक बच्चे और एक महिला की सिरकटी लाश मिली थी। इसके बाद सीरियल मर्डर की आशंका जताई जाने लगी।

बिहार से यूपी तक पुलिस ने की खोजबीन

डीआईजी और एसपी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया और इस केस की जांच की गई। कैमूर जिला उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, तो पुलिस ने बिहार से लेकर यूपी तक छानबीन की। कैमूर जिले में हाल के दिनों में गायब लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई। पुलिस को मृतकों के कपड़ों से कुछ हिंट मिला तो उसी दिशा में जांच की गई, जिससे मृतकों की पहचान हो गई। उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी से हत्याकांड का राज खुल गया।

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सगे भाई ने क्यों मचाया कत्लेआम?

विकास ने अपने भाई, भाभी और भतीजा-भतीजी की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। चर्चा है कि आपसी विवाद में इस नृशंस सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दबी जुबान अवैध संबंध की चर्चा भी हो रही है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। बताया जा रहा है कि रविवार को एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को उजागर करेंगे।

(रामगढ़ से अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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