Hindi NewsBihar NewsHusband wife sleeping on scaffold in Saharsa crushed by Scorpio car both died

सहरसा में मचान पर सो रहे पति-पत्नी को बेकाबू स्कॉर्पियो ने कुचला, दोनों की दर्दनाक मौत

सहरसा जिले के नवहट्टा में मचान पर सो रहे पति-पत्नी को बेकाबू स्कॉर्पियो कार ने कुचल दिया। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। स्कॉर्पियो के ड्राइवर के नशे में होने की बात कही जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, नवहट्टा (सहरसा)Tue, 26 Aug 2025 10:45 AM
बिहार के सहरसा जिले में सोमवार देर रात अनियंत्रित स्कार्पियो गाड़ी की चपेट में आने से पति-पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा नवहट्टा में कोसी पूरी तटबंध स्थिति बाराही चौक के पास हुआ। मृतकों की पहचान 58 साल के लक्ष्मी पासवान और उनकी पत्नी तारा देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रात के वक्त पति-पत्नी चौक के किनारे मचान पर सो रहे थे। तभी स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

गाड़ी टकराने की तेज आवाज पर परिजन और आसपास के लोग जग गए। वे दौड़कर आए और ड्राइवर को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर नवहट्टा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ड्राइवर को स्थानीय लोगों ने पुलिस को सौंप दिया। उसके नशे में होने की बात कही जा रही है। थानाध्यक्ष ज्ञान रंजन कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने दोनों दपंति को तुरंत नवहट्टा अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है। इस हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने मंगलवार सुबह सड़क जाम कर दी। इस हादसे के बाद मृतक दंपति के इकलौते बेटे संजय पासवान समेत अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।