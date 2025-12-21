Hindustan Hindi News
घर में पति-पत्नी चला रहे थे जिस्मफरोशी का धंधा, छापे में चार महिला समेत पांच गिरफ्तार

संक्षेप:

दंपती लंबे समय से देह व्यापार का धंधा कर रहा है। जिसके बाद नगर थाने की पुलिस ने इसकी सत्यापन करते हुए छापामारी कर यह कार्रवाई की है।

Dec 21, 2025 04:30 pm IST
बिहार के मुजफ्फरपुर में रिहायशी इलाके में देह व्यापार के धंधे का खुलासा हुआ है। पति और पत्नी मिलकर घर में गंदा काम कर रहे थे। मोहल्ले के लोगों की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारा तो सभी दंग रह गए। देह व्यापार के मामले में चार महिला और एक अधेड़ को पकड़ा गया।

नगर थाने की पुलिस ने रविवार को धर्मशाला पान मंडी कंपाउंड में छापेमारी कर यह कार्रवाई की है। फिलहाल पांचों को नगर थाने पर रख कर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। बताया गया कि मामले को लेकर स्थानीय मोहल्ला वासियों ने सामूहिक रूप से पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ नगर थाने में भी शिकायत किया था। इसमें बताया गया था कि उस इलाके में एक दंपती लंबे समय से देह व्यापार का धंधा कर रहा है। जिसके बाद नगर थाने की पुलिस ने इसकी सत्यापन करते हुए छापामारी कर यह कार्रवाई की है।

रविवार को पुलिस पहुंची तो पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गई। इधर, नगर थानेदार कमलेश कुमार ने बताया कि पकड़े गए सभी संदिग्धों के नाम पते का सत्यापन कराया जा रहा है। जो तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। साथ ही इस धंधे में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। पूछताछ में कुछ नाम भी सामने आए हैं।

जानकारी मिल रही है कि शहरी क्षेत्र में कई इलाके में देह व्यापार का कारोबार किया जाता है। मिठनपुरा इलाके में यह कारोबार और भी ज्यादा है। हालांकि मुजफ्फरपुर में रेड लाइट एरिया भी है जहां यह गंदा धंधा नाच गान की आड़ में अधिक संगठित तौर पर चलता है। अक्सर यहां पुलिस की छापेमारी होती रहती है। पुलिस का कहना है कि गंदे धंधे को खत्म करने के लिए कार्रवाई चलती रहती है। लोगों से सहयोग की उम्मीद है।

टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
