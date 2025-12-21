घर में पति-पत्नी चला रहे थे जिस्मफरोशी का धंधा, छापे में चार महिला समेत पांच गिरफ्तार

संक्षेप: दंपती लंबे समय से देह व्यापार का धंधा कर रहा है। जिसके बाद नगर थाने की पुलिस ने इसकी सत्यापन करते हुए छापामारी कर यह कार्रवाई की है।

बिहार के मुजफ्फरपुर में रिहायशी इलाके में देह व्यापार के धंधे का खुलासा हुआ है। पति और पत्नी मिलकर घर में गंदा काम कर रहे थे। मोहल्ले के लोगों की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारा तो सभी दंग रह गए। देह व्यापार के मामले में चार महिला और एक अधेड़ को पकड़ा गया।

नगर थाने की पुलिस ने रविवार को धर्मशाला पान मंडी कंपाउंड में छापेमारी कर यह कार्रवाई की है। फिलहाल पांचों को नगर थाने पर रख कर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। बताया गया कि मामले को लेकर स्थानीय मोहल्ला वासियों ने सामूहिक रूप से पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ नगर थाने में भी शिकायत किया था। इसमें बताया गया था कि उस इलाके में एक दंपती लंबे समय से देह व्यापार का धंधा कर रहा है। जिसके बाद नगर थाने की पुलिस ने इसकी सत्यापन करते हुए छापामारी कर यह कार्रवाई की है।

रविवार को पुलिस पहुंची तो पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गई। इधर, नगर थानेदार कमलेश कुमार ने बताया कि पकड़े गए सभी संदिग्धों के नाम पते का सत्यापन कराया जा रहा है। जो तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। साथ ही इस धंधे में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। पूछताछ में कुछ नाम भी सामने आए हैं।