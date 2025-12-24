बिहार में जिंदा जले पति-पत्नी, घर में पत्तल बनाते वक्त शॉट सर्किट से लगी आग
आग इतनी तेजी से फैली कि घर में मौजूद प्रमोद साव और उनकी पत्नी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। आग की लपटों में घिरकर दोनों गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई।
बिहार के गयाजी जिले में बड़ा हादसा हुआ है। यहां चाकंद थाना क्षेत्र के बिथो गांव में मंगलवार की रात दर्दनाक हादसे में आग लगने से दंपती की झुलसकर मौत हो गई। दंपती अपने हीं घर में पत्तल बनाने का लघु कुटीर उद्योग चलता था। यह हादसा उस समय हुआ जब घर में पत्तल बनाने का काम चल रहा था। अचानक बिजली के तार में हुए सॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से आग लग गई और लोग कुछ समझ पाते उसके पूर्व आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार बिथो निवासी सरयू साव के पुत्र प्रमोद साव अपने घर पर ही पत्तल निर्माण का कार्य कर रहा था।
इसी दौरान बिजली के तार से निकली चिंगारी ने घर में रखे पत्तल के कटिंग और अन्य ज्वलनशील सामग्री को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में मौजूद प्रमोद साव और उनकी पत्नी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। आग की लपटों में घिरकर दोनों गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई।
आसपास के ग्रामीण आग बुझाने के प्रयास में जुटे, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही चाकंद थानाध्यक्ष शिवम कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं इस हृदयविदारक घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है।पुलिस द्वारा आग लगने के कारणों की जांच करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है।