पति-पत्नी, ड्राइवर जिंदा दफन हो गए! ऑटो पर पलटा गिट्टी लदा हाइवा, CISF जवान समेत 3 मरे

हादसा इतना भयावह था कि ऑटो में सवार लोग ट्रक के नीचे आ गए और ट्रक पर लदी गिट्टी ऑटो पर गिर गई। मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई।

Bihar Road Accident News: बिहार के खगड़िया में गुरुवार को एक हादसे में पति, पत्नी और ऑटो ड्राइवर जिंदा दफन हो गए। जब तक उन्हें निकाला जाता तबतक उनकी मौत हो चुकी थी। जिले के महेशखूंट थाना क्षेत्र अंतर्गत गौछारी एनएच 31 पर गुरुवार सुबह एक गिट्टी लदा अनियंत्रित हाइवा पलट गया। बगल से गुजर रही एक ऑटो रिक्शा गिट्टी के नीचे दब गई जिसमें तीन लोग सवार थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों के हवाले कर दिया। दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। ट्रक के ड्राइवर और मालिक की तलाश की जा रही है। खनन विभाग और परिवहन विभाग के अफसर भी अपने स्तर से जांच कर रहे हैं।

इस हादसे में ऑटो पर सवार सीआईएसएफ जवान सहित तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक जिले के गोगरी प्रखंड अंतर्गत बड़ी मलिया गांव निवासी दयानंद चौरसिया का सीआईएसएफ में कार्यरत पुत्र 45 वर्षीय विपीन कुमार, पुत्रवधू 28 वर्षीया दीपमाला कुमारी व टेंपो चालक दिशा मुनि का 32 वर्षीय टंकेश कुमार बताया जा रहा है।

हादसा इतना भयावह था कि ऑटो में सवार लोग ट्रक के नीचे आ गए और ट्रक पर लदी गिट्टी ऑटो पर गिर गई। मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया गया कि सीआईएसएफ जवान अपनी पत्नी के साथ टेंपो से जिले के मानसी रेलवे जंक्शन जा रहे थे। गौछारी पेट्रोल पंप के पास एनएच 31 पर अचानक गिट्टी लदे ट्रक के पलटने से टेंपो सवार सीआईएसएफ दंपती व चालक की उससे दबकर मौत हो गई। घटना के बाद लोगों में अफ़रातफ़री मंच गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर तुरंत राहत-बचाव कार्य शुरू किया।लोगों ने ट्रक में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की और पुलिस को सूचना दी।

घटना की सूचना मिलते ही ट्रैफिक डीएसपी त्रिलोकीनाथ निशा,व महेशखूंट थानाध्यक्ष मिथलेश कुमार मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से तीन घंटे बाद जेसीबी की मदद से तीनों शवों को बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार, विपीन चौरसिया दो दिन पहले छुट्टी पर घर आए हुए थे और गुरुवार की सुबह अपनी पत्नी के साथ ड्यूटी पर लौटने के लिए मानसी रेलवे जंक्शन जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। दर्दनाक घटना के बाद मृतकों के परिजनों की चीख-पुकार से घटनास्थल का माहौल गमगीन हो गया।

इधर महेशखूंट थानाध्यक्ष मिथलेश कुमार ने बताया कि घटना के बाद तीनों लोगों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल खगड़िया भेज दिया गया है। दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर पुलिस घटना की छानबीन कर रही है।