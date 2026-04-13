पति-पत्नी और 3 माह की बेटी की जिंदा जले, 4 की हालत नाजुक; दिल दहलाने वाला हादसा कहां हुआ?

गोविंद की पत्नी निशु घर की पहली मंजिल पर स्थित रसोई में भोजन बना रही थी। इसी दौरान सिलेंडर से गैस का रिसाव शुरू हुआ और आग लग गई। देखते ही देखते सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया।

Bihar News: बिहार के दरभंगा में भीषण अगलगी में तीन लोगों को जिंदा जलकर मौत हो गई तो 8 झुलस गए जिनमें से 4 की हालत नाजुक है। घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सुंदरपुर तेनु पेड़ के पास रविवार देर शाम की है। रसोई गैस रिसाव के बाद हुए विस्फोट में गोविंद दास (25), उनकी पत्नी निशु कुमारी (22) और उनके तीन माह के मासूम बच्चे की मौत हो गई। हादसे में 8 अन्य लोग झुलस गए, जिनकी चार की हालत नाजुक है। आग बुझाने पहुंचे पड़ोसी और फायर ब्रिगेड अधिकारी भी जख्मी हो गए हैं। घायलों को निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस राहत व बचाव कार्य में जुटी है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि बेचन दास के पुत्र गोविंद की पत्नी निशु घर की पहली मंजिल पर स्थित रसोई में भोजन बना रही थी। इसी दौरान सिलेंडर से गैस का रिसाव शुरू हुआ और आग लग गई। देखते ही देखते सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया। बताया जा रहा है कि घर में कुछ अन्य ज्वलनशील पदार्थ रखे होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे अंदर मौजूद लोगों को भागने का मौका नहीं मिला।

बचाने की कोशिश में पड़ोसी और अधिकारी भी जख्मी आग की लपटों के बीच तीन माह के मासूम को बचाने की कोशिश में कई लोग झुलस गए। मृतकों के अलावा बेचन दास, उनके दूसरे पुत्र गौतम दास और बचाव कार्य में जुटे फायर ऑफिसर चंद्रभूषण पासवान भी जख्मी हुए हैं। वहीं, पड़ोस में रहने वाले पुजारी ठाकुर के पुत्र आदित्य कुमार आग बुझाने के प्रयास में झुलस गए हैं। उन्हें कादिराबाद के निजी नर्सिंग होम से अललपट्टी स्थित निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। वहां स्थिति नाजुक है। देखें P 05

पांच दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर पाया काबू थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव से घटना हुई है। इसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हुई है, जबकि चार अन्य घायल हैं। हादसे के बाद मोहल्ले में देर रात तक अफरातफरी का माहौल रहा। स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक जान-माल का भारी नुकसान हो चुका था।