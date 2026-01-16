Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsHusband went to Punjab on duty three criminals threatened and raped wife became pregnant kishanganj Bihar
रोटी कमाने पति गया पंजाब, पत्नी को डराकर 3 बदमाश करने लगे रेप; प्रेग्नेंट हुई तो हड़कंप मच गया

रोटी कमाने पति गया पंजाब, पत्नी को डराकर 3 बदमाश करने लगे रेप; प्रेग्नेंट हुई तो हड़कंप मच गया

संक्षेप:

पति के रोजगार के सिलसिले में पंजाब चले गए। पूर्व से घात लगाए बैठे बहादुरगंज कास्तटोली निवासी तीन आरोपियों ने महिला को जबरन पकड़ लिया। आरोपियों ने पीड़िता के मुंह को कपड़े से बांधकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया।

Jan 16, 2026 11:58 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार के किशनगंज में एक महिला के साथ तीन बदमाशों द्वारा लगातार रेप करने का मामला सामने आया है। पति की गैरमौजूदगी में महिला को डराकर तीनों अपनी हवस मिटाते रहे। लेकिन जब वह प्रेग्नेंट हो गई तो हड़कंप मच गया। घटना बहादुरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की है। तीनों आरोपी स्थानीय हैं जिनके खिलाफ महिला थाना में दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पुलिस कांड के अनुसंधान में जुट गई है। थानाध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पति के रोजगार के सिलसिले में पंजाब चले गए। पूर्व से घात लगाए बैठे बहादुरगंज कास्तटोली निवासी तीन आरोपियों ने महिला को जबरन पकड़ लिया। आरोपियों ने पीड़िता के मुंह को कपड़े से बांधकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने उसे और उसके बच्चों की हत्या कर देने की धमकी भी दी। डर के मारे महिला चुप हो गई। उसने किसी को नहीं बताया तो बदमाशों का मन बढ़ गया। वे लगातार पीड़ित महिला का शारीरिक शोषण करने लगे।

ये भी पढ़ें:महिला टोटो चालक ने रची थी पूर्णिया गैंगरेप की साजिश? गिरफ्तारी से नया मोड़

इस बीच पीड़िता महिला गर्भवती हो गई। महिला ने इसकी जानकारी पति को दी। यह सुनकर पति भी घर वापस लौट गए। महिला पति को साथ लेकर थाने पर पहुंची और पुलिस को पूरी जानकारी दी। महिला के बयान पर थाने केस दर्ज किया गया। खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। तीनों आरोपी घर छोरकर फरार हो गए।

महिला थानाध्यक्ष सुनीता कुमारी ने बताया कि जांच की जा रही है। पीड़ित के बयान पर केस दर्जकर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। महिला की मेडिकल जांच कराई जा रही है। कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज कराया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से महिला को उचित सुरक्षा प्रदान की जा रही है। सभी आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Crime News Rape अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।