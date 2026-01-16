रोटी कमाने पति गया पंजाब, पत्नी को डराकर 3 बदमाश करने लगे रेप; प्रेग्नेंट हुई तो हड़कंप मच गया
पति के रोजगार के सिलसिले में पंजाब चले गए। पूर्व से घात लगाए बैठे बहादुरगंज कास्तटोली निवासी तीन आरोपियों ने महिला को जबरन पकड़ लिया। आरोपियों ने पीड़िता के मुंह को कपड़े से बांधकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया।
बिहार के किशनगंज में एक महिला के साथ तीन बदमाशों द्वारा लगातार रेप करने का मामला सामने आया है। पति की गैरमौजूदगी में महिला को डराकर तीनों अपनी हवस मिटाते रहे। लेकिन जब वह प्रेग्नेंट हो गई तो हड़कंप मच गया। घटना बहादुरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की है। तीनों आरोपी स्थानीय हैं जिनके खिलाफ महिला थाना में दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पुलिस कांड के अनुसंधान में जुट गई है। थानाध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया है।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पति के रोजगार के सिलसिले में पंजाब चले गए। पूर्व से घात लगाए बैठे बहादुरगंज कास्तटोली निवासी तीन आरोपियों ने महिला को जबरन पकड़ लिया। आरोपियों ने पीड़िता के मुंह को कपड़े से बांधकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने उसे और उसके बच्चों की हत्या कर देने की धमकी भी दी। डर के मारे महिला चुप हो गई। उसने किसी को नहीं बताया तो बदमाशों का मन बढ़ गया। वे लगातार पीड़ित महिला का शारीरिक शोषण करने लगे।
इस बीच पीड़िता महिला गर्भवती हो गई। महिला ने इसकी जानकारी पति को दी। यह सुनकर पति भी घर वापस लौट गए। महिला पति को साथ लेकर थाने पर पहुंची और पुलिस को पूरी जानकारी दी। महिला के बयान पर थाने केस दर्ज किया गया। खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। तीनों आरोपी घर छोरकर फरार हो गए।
महिला थानाध्यक्ष सुनीता कुमारी ने बताया कि जांच की जा रही है। पीड़ित के बयान पर केस दर्जकर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। महिला की मेडिकल जांच कराई जा रही है। कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज कराया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से महिला को उचित सुरक्षा प्रदान की जा रही है। सभी आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है।