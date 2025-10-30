बीवी के फेसबुक प्रेम पर शैतान बना पति, किया खौफनाक कांड; बाप समेत पुलिस ने आरोपी को दबोचा
संक्षेप: बिहार के वैशाली में एक सनकी पति ने फेसबुक देखने के कारण पीट पीटकर मार डाला। पुलिस ने आरोपी को उसके पिता के साथ गिरफ्तार कर लिया।
बिहार के वैशाली में एक सनकी पति ने अपनी बीवी की जान ले ली। इसमें परिवार के अन्य सदस्यों ने भी साथ दिया। मृत महिला बिदुपुर थाने क्षेत्र एराजी कंचनपुर गांव निवासी अभिषेक कुमार उर्फ राजा की 27 वर्षीय पत्नी दिव्या कुमारी थी। इस मामले में बिदुपुर थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक महिला के पति,ससुर को गिरफ्तार कर लिया। बिदुपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर गणेश पंचायत के कंचनपूर एराजी गांव वार्ड संख्या पांच की है।
घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मृतक दिव्या कुमारी बुधवार की रात अपने पति अभिषेक कुमार उर्फ राजा के सामने मोबाइल फोन चला रही थी। वह फेसबुक पर लगातार बीजी थी। यह देखकर पति क्रोधित हो गया। उसने पत्नी को बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी और फरार हो गया। घटना की सूचना पड़ोसी ने मृतक महिला के पिता को दे दी।
जानकारी मिलते ही मायके वाले भागे भागे बेटी के ससुराल पहुंचे और घटना की सूचना बिदुपुर थाने की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बिदुपुर थाने की पुलिस पहुंची और विवाहिता के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया। पुलिस ने घटना में शामिल आरोपी पति अभिषेक कुमार उर्फ राजा और उसके पिता रवि रंजन उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया। अभिषेक कुमार उर्फ राजा के विरुद्ध पहले से कई प्राथमिकी दर्ज है।
इस संबंध में मृतक के पिता मनोज सिंह ने बताया कि कल दोपहर बेटी से फोन पर बात हुई थी। बेटी बोली की पापा कब आएंगे। आज सुबह फोन आया की दामाद ने बेटी को पीट-पीटकर मार डाला। मृतका की माँ ने बताया कि बेटी की 2016 मे शादी हुई थी। तब से बेटी के साथ मारपीट करता था। आज सुबह ससुराल वाले बेटी को मारकर फरार हो गए।
इस संबंध में सदर एसडीपीओ वन सुबोध कुमार ने बताया कि बिदुपुर थाना क्षेत्र के एराजी कनचनपुर गांव में ससुराल वालों द्वारा विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया था। सूचना मिलते ही बिदुपुर थाना थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति अभिषेक कुमार उर्फ राजा और उसके पिता रवि रंजन उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के क्रम में पता चला है कि बुधवार की रात मृतक दिव्या अपने पति के सामने मोबाइल पर फेसबुक में बिजी थी। नाराज होकर पति ने उसके साथ मारपीट की और हत्या कर दिया। गिरफ्तार पति अभिषेक कुमार का पर गंगा ब्रिज थाने में एक हत्या का मामला पहले से दर्ज है। उसके अपराधिक इतिहास के बारे में पता लगाया जा रहा है।