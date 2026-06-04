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शॉपिंग के बहाने बीवी को मायके से बाजार ले गया पति, रास्ते में मारकर फेंका; 4 साल के बेटे को ले भागा

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, पलासी (अररिया)
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अररिया जिले के पलासी में एक युवक अपनी पत्नी को शॉपिंग के बहाने पत्नी को उसके मायके से बाजार ले गया। पति ने रास्ते में अपनी पत्नी की हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। आरोपी अपने 4 साल के मासूम बेटे को भी ले भागा।

शॉपिंग के बहाने बीवी को मायके से बाजार ले गया पति, रास्ते में मारकर फेंका; 4 साल के बेटे को ले भागा

बिहार के अररिया जिले में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सनसनीखेज मामला पलासी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। गुरवार सुबह कनखुदिया-गंगझली मार्ग पर सुरकिया धार स्थित एक बांस झाड़ी में पत्नी का शव मिला। उससे पहले मारपीट की गई, फिर बेरहमी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। पत्नी अपने तीन बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। पति वहां पहुंचा और बीवी को शॉपिंग के बहाने वहां से बाजार ले गया और रास्ते में उसको मारकर फेंक दिया। पति अपने 4 साल के बेटे को भी वहां से ले भागा।

मृतका की पहचान पलासी थाना क्षेत्र के मजलिसपुर पंचायत के पनडुब्बी निवासी गौरव मंडल की पत्नी नविता देवी के रूप में हुई। उसकी उम्र 27 साल थी। नविता का मायके पलासी थाना क्षेत्र के ही पीपरा बिजवार में था। वह विद्यानंद मंडल की बेटी थी। 7 साल पहले नविता की शादी गौरव से हुई थी।

दो साल से मायके में रह रही थी पत्नी

पति से मनमुटाव के बाद वह पिछले दो साल से अपने तीनों बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। विवाहिता का शव मिलने की सूचना मिलते ही पलासी थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंच कर लोगों से जानकारी ली। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया।

मृतका के पिता एवं पीपरा बिजवार निवासी विद्यानंद मंडल ने बताया कि नवीता की शादी के बाद 5 साल तक बेटी और दामाद में कुछ ठीक चला। इस दौरान उनके 3 बच्चे भी हुए। मगर उसके बाद गौरव ने नविता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

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बेटी के ससुराल में पिता के साथ हुई थी मारपीट

पीपरा बिजवार के सरपंच प्रतिनिधि मुन्ना मंडल ने बताया कि दो साल पहले नविता के पिता विद्यानंद मंडल अपनी बेटी को लेने पनडूब्बी गांव गए थे। मगर दामाद और समधी ने मिलकर उनके साथ मारपीट की थी। इसके बाद पंचायती हुई। फिर नविता देवी तीनों बच्चों के साथ ससुराल छोड़कर मायके पिपरा विजवार आ गई।

पंजाब में मजदूरी करता था पति

विद्यानंद ने बताया कि बुधवार को उनका दामाद गौरव पंजाब से घर आया। इसके बाद वह सीधे पिपरा विजवार पहुंचा। वहां उसने पत्नी नविता को कलियागंज बाजार में शॉपिंग कराने की बात कही। नविता अपने 4 साल के बेटे आर्यन को लेकर पति के साथ चली गई। मगर रास्ते में ही उसकी गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई।

गुरुवार सुबह लोगों ने नविता का शव देखा तब मामले का खुलासा हुआ। घटना के बाद मृतका के मायके में कोहराम मचा हुआ है। मां गीता देवी, बहन जूना देवी का रो-रो कर बुरा हाल है। मृतका के दोनों बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है।

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पति को तलाश रही पुलिस

इधर, थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि पति गौरव ने नविता देवी मारपीट कर गला दबाकर हत्या की है। मृतका के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गौरव अपने चार वर्षीय बेटे के साथ फरार है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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