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पति ने पत्नी और 3 मासूमों को नहर में फेंका, तीनों बच्चों की मौत; तैरकर निकली बीवी ने खोला राज

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, चनपटिया/बेतिया
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बेतिया के चनपटिया थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के एक पति ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी और 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया। पत्नी किसी तरह तैरकर बाहर निकल गई। मगर उसके तीनों बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की घंटों तलाश के बाद थक हारकर वह मायके पहुंची और अपने पति की करतूत सबको बताई।

पति ने पत्नी और 3 मासूमों को नहर में फेंका, तीनों बच्चों की मौत; तैरकर निकली बीवी ने खोला राज

बिहार के पश्चिम चंपारण (बेतिया) जिले के चनपटिया से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कुमारबाग थाना क्षेत्र के भंगहा गांव निवासी एक राजमिस्त्री ने अपनी पत्नी और तीन मासूम बच्चों को पारिवारिक कलह के बीच नहर में फेंक दिया। डूबने से तीनों बच्चों की मौत हो गई, जबकि पत्नी ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली। इसके बाद बीवी ने अपने मायके वालों को सच्चाई बताई। मृतकों में प्रियांशी कुमारी (7 माह), रितेश कुमार (6 वर्ष) और अंशु कुमारी (4 वर्ष) शामिल हैं। पुलिस ने आरोपी रामबाबू यादव को गिरफ्तार कर लिया है।

पीड़िता ललिता देवी (35 वर्ष) ने बताया कि मंगलवार तड़के पति रामबाबू उन्हें मायके पहुंचाने के बहाने बाइक से लेकर निकला। वह पत्नी और बच्चों को चनपटिया थाना क्षेत्र के बेतिया-मैनाटाड़ मुख्य मार्ग स्थित लोहियरिया पुल पर ले गया। आरोप है कि वहां उसने पहले पत्नी को और फिर एक-एक कर तीनों बच्चों को गहरी नहर में धक्का दे दिया। बताया गया कि पति अक्सर पत्नी से मारपीट करता था। बीते दो दिनों से दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद था।

किसी तरह नहर से बाहर निकलने के बाद ललिता देवी मझौलिया प्रखंड की गढ़वा हरपुर पंचायत स्थित बरवा बिरवा गांव स्थित अपने मायके पहुंची। वह पहले खुद बच्चों की तलाश करती रही। बच्चों का पता नहीं चलने पर घटना के करीब 6 घंटे बाद उसने परिजनों को पूरी जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पहुंचे।

मंगलवार सुबह एक बच्ची का शव नहर में उपलाता मिला, जिसे पुलिस ने निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाद में शाम तक परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से बाकी दो बच्चों के शव भी बरामद कर लिए गए।

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मुंह पर गमछा बांध घूमता मिला पति

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शवों की तलाश के दौरान आरोपी रामबाबू यादव मुंह पर गमछा बांधकर घटनास्थल के आसपास घूम रहा था। संदेह होने पर मायके वालों ने उसे पहचान लिया और पकड़कर मझौलिया पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में मझौलिया पुलिस ने उसे चनपटिया पुलिस को सौंप दिया। घटना की सूचना फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए।

पति बोला- पत्नी ने ही बच्चों को नहर में फेंका

दूसरी ओर, गिरफ्तार रामबाबू यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। उसका कहना है कि मंगलवार सुबह जब वह उठा तो पत्नी बच्चों के साथ घर से गायब थी। उसने फोन किया, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। बाद में जब वह ससुराल पहुंचा तो परिजनों ने उसे पकड़ लिया। रामबाबू का आरोप है कि बच्चों को उसकी पत्नी ने ही नहर में फेंका है।

एसडीपीओ-1 अजीत कुमार ने कहा कि मझौलिया पुलिस ने पति-पत्नी से पूछताछ की है। इसके बाद दोनों को चनपटिया थाना भेजा गया है। आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।

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भीषण गर्मी में कलेजे के टुकड़ों को बदहवास ढूंढ़ती रही मां

बताया गया कि रामबाबू यादव ने पत्नी ललिता देवी एवं बच्चों को मंगलवार भोर में तीन बजे के आसपास बेतिया-मैनाटाड़ पथ के लोहियरिया पुल से नीचे नहर में फेंक दिया। पत्नी किसी तरह नहर से बचकर निकल गई। इसके बाद से लेकर सुबह 11 बजे तक पैदल ही भीषण गर्मी में अपने कलेजे के टुकड़ों को नहर में ढूंढ़ती रही। 12 किलोमीटर तक वह पैदल नहर में बच्चों को तलाशती रही। इस आस में वह रुकी नहीं कि कहीं उसके बच्चे जिंदा मिल जाएं।

पति ने पत्नी और बच्चों को नहर में फेंका

चनपटिया थाने के लोहियरिया से ढूंढ़ते हुए आठ घंटे में वह पैदल ही मझौलिया थाने के गढ़वा हरपुर पंचात के बरवा बिरवा स्थित अपने मायके पहुंची। यहां बदहवास होकर बैठ गई। किसी से कुछ नहीं कह सकी। परिजनों ने पूछा तो वह बस उन्हें उम्मीद भरी नजरों से देखती रही। वह फिर से हिम्मत जुटाकर तीखी धूप एवं भीषण गर्मी की परवाह किए बगैर बच्चों को ढूंढ़ने निकल गई। बच्चों के नहीं मिलने पर वह फिर से मायके लौटी और परिजनों को घटना की जानकारी दी।

तब परिजन सक्रिय हुए, महिलाओं ने उसे ढांढ़स बंधाया। लेकिन ललिता बच्चों को ढूंढ़कर ला देने की बात कहकर बार-बार बेहोश हो जा रही थी। वहीं उसकी बहन-बहनोई और भाई समेत मायके के परिजन बच्चों को ढूंढ़ते हुए लोहियरिया पहुंचे। यहां छौरहिया में तीन-चार मीटर की दूरी पर बच्चों के शव मिले।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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