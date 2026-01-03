Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsHusband threw acid on wife then he drank himself man died
पत्नी पर तेजाब उड़ेला और जबरन पिलाया, फिर खुद भी एसिड पी गया पति; तड़प-तड़पकर मौत

संक्षेप:

भागलपुर जिले में घरेलू विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी को जबरन तेजाब पिला दिया और उसके शरीर पर उड़ेल दिया। फिर कमरे में बंद कर खुद भी तेजाब पी लिया। इस खौफनाक घटना में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत नाजुक बताई जा रही है।

Jan 03, 2026 09:00 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान टीम, सबौर/भागलपुर
बिहार के भागलपुर जिले से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। घरेलू विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब उड़ेल दिया और उसे जबरन पिलाया। फिर खुद भी एसिड पी गया। पति की तड़प-तड़पकर दर्दनाक मौत हो गई। जबकि पत्नी की हालत गंभीर है। दंपती के बेटे ने पुलिस को बताया कि उसके पिता मां को मारने के लिए दिल्ली से बैग में तेजाब लेकर आए थे।

यह खौफनाक घटना जिले के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के रानीतालाब में गुरुवार को हुई। मृतक की पहचान 55 साल के दुलाल पोद्दार के रूप में हुई है। उसी पत्नी पूनम देवी का गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज चला रहा है। दुलाल दिल्ली में काम करता था और बीते 31 दिसंबर को ही घर आया था। वहीं, पत्नी पूनम रानीतालाब में ही स्कूल चलाती है।

तेजाब पीकर पति ने खुद को कमरे में किया बंद

बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच पहले भी विवाद हो चुका है। दिल्ली से लौटने के बाद उनके बीच फिर से झगड़ा हुआ। इसी दौरान दुलाल पोद्दार ने तेजाब से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया और उसे जबरन पिला दिया। फिर दुलाल ने खुद भी तेजाब पी लिया और खुद को कमरे में बंद कर दिया।

तेजाब कांड से सहम गया बेटा

गंभीर रूप से झुलसी पूनम देवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबकि कमरे में बंद पति की तड़प-तड़पकर मौत हो गई। इस घटना से पीड़ित का बेटा आयुष काफी डर गया। आयुष का कहना है कि घटना के बाद उसे डर लग गया कि उसके पिता जब मां के साथ ऐसा कर सकते हैं तो वे उसके और स्कूल के अन्य बच्चों के साथ भी कुछ कर सकते हैं। इसी डर से वह स्कूल के लगभग 50 बच्चों को साथ लेकर अपने नाना के घर चला गया।

शुक्रवार सुबह रानीतालाब में वह अपने पिता का हाल जानने पहुंचा तो मकान मालिक ने यह कहते हुए दरवाजा खोलने से मना कर दिया कि जब तक पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं आएंगे दरवाजा नहीं खुलेगा। आयुष का कहना है कि पुलिस और स्थानीय लोगों के आते-आते शाम हो गई। शुक्रवार की शाम लगभग 5 बजे कमरे का गेट खोला गया तो वहां उसके पिता दुलाल पोद्दार का शव पड़ा हुआ मिला।

दुलाल और पूनम देवी के छोटे बेटे आयुष ने बताया कि उसके पिता दिल्ली में रहकर काम करते थे। जबकि मां रानीतालाब में पहली से आठवीं तक के छात्रों के लिए स्कूल चलाती है। उसका कहना है कि उसके पिता को नशे की लत थी। इसी वजह से मां से उनकी नहीं बनती थी। लंबे समय से वे दिल्ली में थे। इस बार पिता ने कॉल कर कहा कि अब वे सुधर गए हैं और अब नहीं पीएंगे। उन्होंने नए साल में परिवार के साथ रहने की बात कही। परिवार वाले उसकी बात पर भरोसा कर लिए।

'दिल्ली से ही मम्मी को मारने की प्लानिंग करने आए थे पापा'

आयुष ने बताया कि 31 दिसंबर को वह खुद अपने पापा को लाने स्टेशन गया था। उसके पापा ने अपना बैग चेक नहीं करने दिया क्योंकि उसी में वह तेजाब लेकर आए थे। आयुष का कहना है कि उसके पिता मम्मी को मारने की प्लानिंग करके आए थे। औद्योगिक प्रक्षेत्र थानेदार नीरज कुमार ने बताया कि शनिवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

