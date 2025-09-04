Husband suspected wife of illicit relationship killed her wit axe Horrific incident in Banka Bihar पति को पत्नी पर अवैध संबंध का था शक, गड़ासा से काट डाला; बिहार के बांका में खौफनाक कांड, Bihar Hindi News - Hindustan
पति को पत्नी पर अवैध संबंध का था शक, गड़ासा से काट डाला; बिहार के बांका में खौफनाक कांड

रात में परिवार के सभी लोग घर में सोए हुए थे। देर रात महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी पुत्र दौड़ कर उनके कमरे में पहुंचे तो देखा कि उनके पिता खून से सना गड़ासा लेकर भाग रहे हैं। जबकि उनकी मां घायल होकर गिरी हुई है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बांकाThu, 4 Sep 2025 03:47 PM
पति को पत्नी पर अवैध संबंध का था शक, गड़ासा से काट डाला; बिहार के बांका में खौफनाक कांड

बिहार के बांका में एक सनकी ने अपनी पत्नी की अवैध संबंध के शक में हत्या कर दी। अमरपुर थाना क्षेत्र के खुर्द कोल गांव में बुधवार की देर रात अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की गड़ासा से काट दिया। ग्रामीणों ने बताया कि मृतका गांव के अनिल राम की पत्नी गुड़िया देवी (55) है। परिजनों ने बताया कि अनिल राम कोलकाता में रहते थे तथा करीब एक वर्ष पूर्व वह अपने घर आ गए थे। वह अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करते थे तथा इस वजह से करीब दो महीने से वह घर में ही अलग रह रहे थे।

जानकारी के मुताबिक रात में परिवार के सभी लोग घर में सोए हुए थे। देर रात महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी पुत्र दौड़ कर उनके कमरे में पहुंचे तो देखा कि उनके पिता खून से सना गड़ासा लेकर भाग रहे हैं। जबकि उनकी मां घायल होकर गिरी हुई है। उन्होंने करीब ढ़ाई बजे रात में अपनी मां को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी। अस्पताल में डॉ दिवाकर सिंह ने उनकी जांच कर उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना पुलिस को दी गई लेकिन पुलिस करीब आठ घंटे बाद अस्पताल पहुंची तब तक आरोपी फरार हो चुका था। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। परिजनों ने बताया कि मृतका चार पुत्रों एवं एक पुत्री की मां थी। इनमें से दो पुत्रों की शादी हो गई है। इस घटना से गांव में शोक का माहौल है तथा लोग इस दिल दहला देने वाली घटना की निंदा कर रहे हैं।

इस संबंध में थानाध्यक्ष पंकज कुमार झा ने कहा कि मृतका के परिजनों द्वारा आवेदन दिए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है।