पत्नी के कई लोगों से अवैध संबंध का शक, पति ने सिर में गोली मारी; माला देवी हत्याकांड में खुलासा
पटना में जानीपुर थाना क्षेत्र के गाजाचक महम्मदपुर में मालादेवी हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करने का दावा किया है। बुधवार को पुलिस ने मृतका के पति सुबोध शर्मा समेत दो को गिरफ्तार किया। महिला की हत्या उसके पति ने ही साजिश रचकर की थी। पुलिस के मुताबिक, 26 लाख रुपये और पत्नी के कई लोगों से अवैध संबंध होने के शक में हत्या की गई। इसके अलावा पति को आशंका थी कि जमीन बेचकर मिले पैसे पत्नी उसे नहीं देगी। इसके बाद हाेटल संचालक सुबोध शर्मा ने अपने दोस्त कुणाल किशोर के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।
11 को माला देवी का शव जानीपुर थाना क्षेत्र में बरामद हुआ था। मृतका के पिता के बयान पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने कुणाल को जहानाबाद स्टेशन से गिरफ्तार किया, जो नारायणपुर मुरारी, पाली (जहानाबाद) का निवासी है। उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए। पूछताछ में कुणाल ने हत्या की साजिश में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। कुणाल और सुबोध के बीच पुरानी जान-पहचान थी।
प्लॉट दिखाने बुलाया था
सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि कुणाल किशोर ने माला देवी को गाजाचक महम्मदपुर में जमीन का प्लॉट दिखाने के बहाने को कहा था। इसके बदले सुबोध शर्मा, रामपुर बारा, पाली, जहानाबाद ने कुणाल को पहले दिए गए ढाई लाख रुपये के कर्ज को वापस न लेने व हत्या के बाद अतिरिक्त पैसे देने का लालच दिया था। 11 जनवरी को माला देवी प्लॉट देखने पहुंची, वहां पहले से मौजूद सुबोध शर्मा ने खुद उसके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी।