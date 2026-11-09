पत्नी को वीडियो कॉल कर पति ने की आत्महत्या, दिवाली-छठ पर मायके से नहीं लौटी तो फांसी लगा ली
युवक की पत्नी मायके गई थी जिसे वह दिवाली के मौके पर घर बुला रहा था। वीडियो कॉल करके काफी मनाने के बाद भी वह आने को तैयार नहीं हुई तो फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
बिहारशरीफ, संवाददाता। बिहार के नालंदा में दीवाली और छठ पर्व के मौके पर मायके से नहीं लौटी तो एक युवक ने आत्महत्या कर ली। घटना नालंदा थाना क्षेत्र के रंगीला बिगहा गांव में शनिवार की देर शाम की है। 22 वर्षीय युवक की घटना से वक्त उसकी पत्नी से वीडियो कॉल पर बातचीत हो रही थी। पुलिस को युवक के मोबाइल से घटना से पहले बनाया गया एक वीडियो भी मिला है। पुलिस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है।
मृतक की पहचान रंगीला बिगहा गांव निवासी राजेंद्र यादव के पुत्र विक्रम कुमार के रूप में हुई है। वह ई-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। करीब दो साल पहले उसकी शादी नवादा जिले के रजौली निवासी प्रीति कुमारी से हुई थी। दोनों का एक साल का बच्चा भी है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, युवक अपनी पत्नी को दीपावली और छठ पर्व पर घर बुलाना चाहता था, लेकिन पत्नी ने दो महीने बाद ससुराल आने की बात कही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कुछ दिनों से विवाद चल रहा था।
15 दिन पहले मायके गई थी पत्नी
मृतक के भाई विकास कुमार ने बताया कि प्रीति करीब 15 दिन पहले अपने मायके रजौली गई थी। विक्रम उसे दीपावली और छठ पर्व को लेकर लगातार घर लौटने के लिए कह रहा था। हालांकि, पत्नी ने दो महीने बाद ससुराल आने की बात कही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच फोन पर अक्सर कहासुनी होती थी। विकास के अनुसार, घटना से कुछ देर पहले तक विक्रम सामान्य था और परिवार के लोगों से बातचीत कर रहा था। इसके बाद घर के सदस्य बाहर चले गए। इसी दौरान विक्रम कमरे में चला गया और पत्नी से वीडियो कॉल पर बात करने लगा।
पत्नी ने ग्रामीणों को दी अनहोनी की सूचना
परिजनों के अनुसार, वीडियो कॉल के दौरान पत्नी को अनहोनी की आशंका हुई। उसने गांव के कुछ लोगों को फोन कर इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही ग्रामीण और परिजन विक्रम के कमरे की ओर दौड़े। दरवाजा बंद होने पर गेट तोड़कर अंदर पहुंचे और विक्रम को नीचे उतारा। इसके बाद उसे गंभीर हालत में पावापुरी स्थित वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मोबाइल से मिला घटना से पहले बनाया गया वीडियो
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। नालंदा थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में पति-पत्नी के बीच आपसी विवाद की बात सामने आई है। युवक की पत्नी मायके में थी और दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। पुलिस ने युवक का मोबाइल जब्त किया है। उसमें घटना से पहले बनाया गया वीडियो भी मिला है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें