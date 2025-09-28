Husband stabs himself after shooting wife and daughter suspects wife having affair पत्नी, बेटी को गोली मार ने पति ने अपने पेट में घोंप लिया चाकू; बीवी पर अफेयर का शक था, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsHusband stabs himself after shooting wife and daughter suspects wife having affair

पत्नी, बेटी को गोली मार ने पति ने अपने पेट में घोंप लिया चाकू; बीवी पर अफेयर का शक था

पति को शक था कि पत्नी का किसी से चल रहा है। इस वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़ा-झंझट होता रहता था। पुलिस कस्टडी में आरोपी का इलाज चल रहा है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 04:41 PM
बिहार के भागलपुर में एक सनकी पति ने एक ही फायरिंग में पत्नी और बेटी दोनों को गोली मार दी। खुदकुशी की नीयत से उसने अपने पेट में चाकू मार लिया। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आरोपी को शक था कि उसकी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घटना शनिवार देर रात गोराडीह थाना क्षेत्र के बदलूचक गांव की है। गोली मारने का कारण साफ तौर पर नहीं बताया गया है लेकिन, स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार उसे बीवी पर अफेयर का शक था। ग्रामीणों का कहना है कि पति को शक था कि पत्नी का किसी से चल रहा है। इस वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़ा-झंझट होता रहता था। पुलिस कस्टडी में आरोपी का इलाज चल रहा है। आरोपी की पहचान बदलूचक निवासी मोहम्मद मजहर के रूप में की गयी है। उसकी पत्नी अफरोज (38) और बेटी शकीला (15) की स्थिति ठीक नहीं है।

जानकारी के मुताबिक शनिवार रात को हो हल्ला होने लगा। गोली चलने की आवाज पर आसपास के लोग जुट गए। मजहर ने अवैध हथियार से पत्नी पर गोली चला दी। महिला के पेट को छेदते हुए गोली बेटी के सीने में जा लगी और फंस गई। पुलिस जांच कर रही है कि उसके पास हथियार कहां से आया। गोराडीह थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए।

महिला की गंभीर हालत को देखते प्राइवेट नर्सिंग होम के लिए रेफर कर दिया गया जबकि बेटी का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल (मायागंज) में इलाज चल रहा है। सीने में गोली फंसी हुई है। मजहर ने बताया कि गुस्से में उसने पत्नी पर गोली चला दी। भीड़ जुट गई तो आत्महत्या करने का प्रयास किया।

