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जेबा परवीन के पेट, गर्दन और हाथ को चाकू से गोद मार डाला, ईद पर बिहार में शौहर की हैवानियत

Mar 22, 2026 06:12 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
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जेबा के चार साल के बच्चे ने पास में रहनेवाली मौसी के घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। शोर सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए। इसके बाद तत्काल जख्मी जेबा परवीन को एनएमसीएच में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी।

जेबा परवीन के पेट, गर्दन और हाथ को चाकू से गोद मार डाला, ईद पर बिहार में शौहर की हैवानियत

बिहार की राजधानी पटना में ईद के मौके पर भयानक वारदात को अंजाम दिया गया। यहां ईद पर पारिवारिक विवाद में युवक ने पत्नी को चाकू गोदकर मार डाला। घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के पीरबैस मार्केट के पास शनिवार की शाम घटी। महिला के पेट, गर्दन व हाथ पर धारदार हथियार के जख्म थे। घटना की खबर होते ही मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन कर रही है। किराए के मकान में रहने वाले मो. सोनू और उसकी पत्नी 24 वर्षीया जेबा परवीन के बीच घरेलू विवाद में शनिवार की शाम विवाद हुआ। इसी दौरान सोनू ने चाकू से जेबा परवीन पर हमला कर दिया। जिससे वह लहुलूहान होकर कमरे में गिर गयी।

इसके बाद सोनू कमरे से बाहर चला गया। जेबा के चार साल के बच्चे ने पास में रहनेवाली मौसी के घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। शोर सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए। इसके बाद तत्काल जख्मी जेबा परवीन को एनएमसीएच में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। परिजनों के अनुसार, जेबा परवीन की शादी चार साल पहले मोहम्मद सोनू से हुई थी। इस घटना के बाद ईद की खुशियां मातम में बदल गई। परिवार में कोहराम मचा है।

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घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची आलमगंज पुलिस छानबीन में जुट गयी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एनएमसी भेज दिया। पुलिस का कहना है कि घरेलू विवाद में घटना को अंजाम दिया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद पति फरार है। उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। वहीं, वारदात में इस्तेमाल चाकू की तलाश जारी है। आलमगंज पुलिस का कहना है कि घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा की मदद से आरोपित पति की तलाश की जा रही है। परिजनों के बयान के बाद ही घटना के कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस हर पहलू पर छानबीन कर रही है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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