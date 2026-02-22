बीवी का गला रेतकर थाने पहुंचा पति, बेटा पैदा नहीं हुआ तो कर दिया मर्डर

जमुई में बेटे की चाहत में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। बीवी का मर्डर के बाद पति थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया। बताया जा रहा है कि तीन बेटियां होने और एक भी बेटा पैदा नहीं होने की वजह से वो नाराज चल रहा था।

बिहार के जमुई में एक सनकी पति ने अपनी बीवी की गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति पुलिस थाने पहुंच गया और सरेंडर भी कर दिया। उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वारदात शनिवार रात को टाउन थाना क्षेत्र के अमरथ नया मोहल्ला में हुई। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी मच गई।

आरोपी पति का नाम इरफान अंसारी है। उसने अपनी बीवी तरन्नुम उर्फ तराना की तेज धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की। रविवार सुबह करीब 8 बजे एसडीपीओ सतीश सुमन और थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त तेज धारदार हथियार को बरामद कर लिया। मामले की जांच की जा रही है।

मौके से साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक जांच टीम को बुलाया गया। पुलिस का कहना है कि घटना का कारण घरेलू विवाद रहा है। मृत महिला तरन्नुम के पिता अनवर अंसारी ने बताया कि साल 2018 में उन्होंने अपनी बेटी की शादी मोहम्मद इरफान अंसारी से की थी। शादी के बाद तराना ने तीन बेटियों को जन्म दिया था।

घटनास्थल पर जांच करती पुलिस टीम

उन्होंने आरोप लगाया कि इरफान बेटे की चाहत में अक्सर तरन्नुम से मारपीट करता था। कुछ महीने पहले भी आरोपी ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की थी। इससे वह जख्मी हो गई थी और अस्पताल में उसका इलाज कराया गया था। बाद में मियां-बीवी के बीच आपसी समझौता कराया गया।

मायके वालों ने दावा किया कि इरफान ने अपनी बीवी को दोबारा प्रताड़ित नहीं करने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद, तरन्नुम पर जुल्म कम नहीं हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या ससुराल के लोगों ने मिलकर की है। पुलिस ने मृतका महिला के पिता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।