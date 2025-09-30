Husband shot himself dead when wife refused to sit near him having dinner Bhagalpur खाना देकर पास में नहीं बैठी पत्नी, पति ने कट्टा लाकर खुद को गोली से उड़ाया, Bihar Hindi News - Hindustan
खाना देकर पास में नहीं बैठी पत्नी, पति ने कट्टा लाकर खुद को गोली से उड़ाया

भागलपुर जिले के गोबिंदपुर-मोहनपुर दियारा में पत्नी के खाना देकर पास में नहीं बैठने से पति नाराज हो गया। पति ने खुद को कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोग हैरान हैं।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज प्रतिनधि, पीरपैंती (भागलपुर)Tue, 30 Sep 2025 09:57 AM
