पति की गोली मारकर हत्या, साथ सो रही पत्नी बेखबर; बिहार के बेगूसराय में खौफनाक वारदात

संक्षेप:

पत्नी ने जब कपड़े हटाकर देखा तो सभी सन्न रह हए। सीने में गोली लगने की जानकारी मिली। गंभीर हालत में परिजन उन्हें इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Jan 19, 2026 06:02 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार में में अपराधियों का मनोबल एक बार फिर सातवें आसमान पर नजर आ रहा है। बेगूसराय के बलिया में बेखौफ अपराधियों ने रविवार की रात घर में घुसकर सो रहे एक किसान की पत्नी की मौजूदगी में गोली मारकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में दहशत और भय का माहौल व्याप्त है। घटना बलिया थाना क्षेत्र के लखमिनियां वार्ड नंबर-22 स्थित सोनार टोली की बताई गई है। बदमाश ने घटना को इतनी चालाकी से अंजाम दिया कि पत्नी को भी भनक नहीं लगी। साइलेंसर लगी पिस्टल से गोली मारी गई।

मृतक की पहचान 58 वर्षीय कृष्णनंदन यादव के रूप में की गई है जो पेशे से किसान थे और खेती-बाड़ी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। परिजनों के अनुसार रविवार की रात कृष्णनंदन यादव अपने घर में सो रहे थे। पत्नी भी उसी बिस्तर पर साथ घर में सो रही थी। देर रात अज्ञात अपराधी घर में घुसे और सोए अवस्था में ही उन्हें गोली मार दी। गोली की आवाज काफी हल्की थी जिससे शुरुआत में किसी को भनक नहीं लगी। बदमाशों के भागने के बाद पत्नी की नींद खुली। पति को जगाया तो नहीं जगे। उसके बाद उन्होंने शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।

पत्नी ने जब कपड़े हटाकर देखा तो सभी सन्न रह हए। सीने में गोली लगने की जानकारी मिली। गंभीर हालत में परिजन उन्हें इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल के पास बाइक के टायर के निशान की पहचान हुई है। मौके से एक खोखा भी बरामद किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने साइलेंसर लगी पिस्टल का इस्तेमाल किया। इसी कारण गोली की आवाज तेज नहीं हुई।

सूचना मिलने पर पुलिस सदर अस्पताल पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस छानबीन में जुट गई है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
