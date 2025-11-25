Hindustan Hindi News
बिहार में बड़ा कांड, पति ने पत्नी और पिता को गोली मार खुद की भी ली जान; तीन मौतों से सनसनी

घटना को लेकर एसपी रौशन कुमार ने बताया कि आरोपित अमित सिंह के मानसिक तौर पर परेशान रहता था। घटनास्थल से एफएसएल द्वारा सभी साक्ष्य संकलित किए गए है। मामले की जांच की जा रही है।

Tue, 25 Nov 2025 09:34 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, रोहतास
बिहार में बड़ा कांड हुआ है। सासाराम में तीन मौतौं से खलबली मच गई है। यहां भानस थाना क्षेत्र के डीहरा गांव सोमवार की रात एक शख्स द्वारा अपनी पत्नी एवं पिता गोली मार कर हत्या करने की घटना हुई है। घटना के बाद आरोपित व्यक्ति ने खुद को भी गोली मार ली। तीनों की मौत होने की सूचना है। मृतक आरोपित अमित सिंह एवं उसकी पत्नी नीतू देवी एवं पिता शालिग्राम सिंह बताया जाता है।

