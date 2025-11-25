Hindi NewsBihar Newshusband shot dead wife and father later killed himself in bihar Sasaram
बिहार में बड़ा कांड, पति ने पत्नी और पिता को गोली मार खुद की भी ली जान; तीन मौतों से सनसनी
संक्षेप:
घटना को लेकर एसपी रौशन कुमार ने बताया कि आरोपित अमित सिंह के मानसिक तौर पर परेशान रहता था। घटनास्थल से एफएसएल द्वारा सभी साक्ष्य संकलित किए गए है। मामले की जांच की जा रही है।
Tue, 25 Nov 2025 09:34 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, रोहतास
बिहार में बड़ा कांड हुआ है। सासाराम में तीन मौतौं से खलबली मच गई है। यहां भानस थाना क्षेत्र के डीहरा गांव सोमवार की रात एक शख्स द्वारा अपनी पत्नी एवं पिता गोली मार कर हत्या करने की घटना हुई है। घटना के बाद आरोपित व्यक्ति ने खुद को भी गोली मार ली। तीनों की मौत होने की सूचना है। मृतक आरोपित अमित सिंह एवं उसकी पत्नी नीतू देवी एवं पिता शालिग्राम सिंह बताया जाता है।
लेखक के बारे मेंNishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
