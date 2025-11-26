पति के अवैध संबंध का विरोध किया तो रचाई दूसरी शादी, पत्नी को घर से निकाला
बिहार में एक पत्नी ने जब अपने पति के अवैध संबंध का विरोध किया तो पति ने दूसरी महिला से शादी रचा ली हैं। उसके बाद पत्नी राधिका कुमारी को घर से निकाल दिया हैं। हैरान करने वाला यह मामला पश्चिम चंपारण जिले के इनरवा थाना के सकरौल गांव का है। इस मामले में पीड़िता राधिका ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। महिला थानाध्यक्ष श्यामली कमल ने बताया कि गौनाहा के श्रीरामपुर निवासी राधिका कुमारी की शादी इनरवा थाना के सकरौल निवासी मुकेश महतो से पांच साल पहले हुई थी।
राधिका ने पति मुकेश महतो, सास नैना देवी, जेठ रमेश महतो, जेठानी किरण देवी तथा जेठानी की बहन रमगढ़वा के भनहर दिहूली गांव निवासी मीरन देवी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। छानबीन कर दोषी पाए गए लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर में राधिका ने बताया है कि उसकी शादी पांच साल पहले मुकेश से हुई थी। शादी के चार-पांच माह तक पति व ससुराल वालों का व्यवहार ठीक रहा।
उसके बाद आरोपी दहेज में गाड़ी की मांग करने लगे। विरोध करने पर राधिका को पीटा जाने लगा। इधर उसके पति का अनैतिक संबंध एक महिला से हो गया था। जिसका विरोध करने पर उसके पति मुकेश महतो ने जेठानी की बहन मीरन देवी के साथ शादी रचा ली। विरोध करने पर राधिका को ससुराल वालों ने घर से भी निकाल दिया है।