पति के अवैध संबंध का विरोध किया तो रचाई दूसरी शादी, पत्नी को घर से निकाला

संक्षेप:

राधिका ने पति मुकेश महतो, सास नैना देवी, जेठ रमेश महतो, जेठानी किरण देवी तथा जेठानी की बहन रमगढ़वा के भनहर दिहूली गांव निवासी मीरन देवी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। छानबीन कर दोषी पाए गए लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

Wed, 26 Nov 2025 01:50 PM
बिहार में एक पत्नी ने जब अपने पति के अवैध संबंध का विरोध किया तो पति ने दूसरी महिला से शादी रचा ली हैं। उसके बाद पत्नी राधिका कुमारी को घर से निकाल दिया हैं। हैरान करने वाला यह मामला पश्चिम चंपारण जिले के इनरवा थाना के सकरौल गांव का है। इस मामले में पीड़िता राधिका ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। महिला थानाध्यक्ष श्यामली कमल ने बताया कि गौनाहा के श्रीरामपुर निवासी राधिका कुमारी की शादी इनरवा थाना के सकरौल निवासी मुकेश महतो से पांच साल पहले हुई थी।

राधिका ने पति मुकेश महतो, सास नैना देवी, जेठ रमेश महतो, जेठानी किरण देवी तथा जेठानी की बहन रमगढ़वा के भनहर दिहूली गांव निवासी मीरन देवी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। छानबीन कर दोषी पाए गए लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर में राधिका ने बताया है कि उसकी शादी पांच साल पहले मुकेश से हुई थी। शादी के चार-पांच माह तक पति व ससुराल वालों का व्यवहार ठीक रहा।

उसके बाद आरोपी दहेज में गाड़ी की मांग करने लगे। विरोध करने पर राधिका को पीटा जाने लगा। इधर उसके पति का अनैतिक संबंध एक महिला से हो गया था। जिसका विरोध करने पर उसके पति मुकेश महतो ने जेठानी की बहन मीरन देवी के साथ शादी रचा ली। विरोध करने पर राधिका को ससुराल वालों ने घर से भी निकाल दिया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
